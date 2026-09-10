На Дальнем Востоке и в Арктике построят 32 туртропы
Их общая протяженность составит 380 км
10 сентября 2026, 20:05, ИА Амител
Сейчас ведется работа по подготовке гидов и проводников, которые будут сопровождать туристов по тропам в Арктике и на Дальнем Востоке. Об этом пишет ТАСС.
Всего планируют построить 32 турмаршрута.
"У нас в целом по Дальнему Востоку, включая арктические регионы, на сегодняшний день было подано порядка 60 заявок. Из них отобрано 32. Это 32 тропы, их общая протяженность составила 380 км", — заявил статс-секретарь — замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский.
По его словам, туртропы — это "жемчужина развития туризма Дальнего Востока". Они могут иметь разное смысловое направление, в том числе патриотическое.
"В моем понимании патриотический туризм — это знание истории своего родного края, своей территории. Мы все прекрасно знаем о том, что на Дальнем Востоке первопроходцами были казаки и в этом уклоне мы идем на развитие патриотических троп", — отметил он.
09:36:59 11-09-2026
а там белые медведи. Они еще крупнее злее и голоднее