Их общая протяженность составит 380 км

10 сентября 2026, 20:05, ИА Амител

Северное сияние / Фото создано в нейросети DALL-E

Сейчас ведется работа по подготовке гидов и проводников, которые будут сопровождать туристов по тропам в Арктике и на Дальнем Востоке. Об этом пишет ТАСС.

Всего планируют построить 32 турмаршрута.

"У нас в целом по Дальнему Востоку, включая арктические регионы, на сегодняшний день было подано порядка 60 заявок. Из них отобрано 32. Это 32 тропы, их общая протяженность составила 380 км", — заявил статс-секретарь — замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский.

По его словам, туртропы — это "жемчужина развития туризма Дальнего Востока". Они могут иметь разное смысловое направление, в том числе патриотическое.