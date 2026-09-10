Не каждый полис покроет такой ущерб, а для получения выплаты потребуется серьезный пакет документов

10 сентября 2026, 19:20, ИА Амител

Разбитая машина / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский рассказал "Абзацу", что при страховании автомобиля от атак дронов важно внимательно изучить условия договора и разобраться, какие риски он покрывает.

Если автомобиль поврежден, владельцу нужно быстро зафиксировать ущерб на фото или видео и получить официальное заключение от компетентных органов, подтверждающее, что виновником был беспилотник.

Хаминский отметил, что российские страховые компании начали предлагать специальные полисы для защиты автомобилей от повреждений, вызванных дронами. В отличие от ОСАГО, такой полис защищает именно транспортное средство владельца, а не его гражданскую ответственность.

"Однако важно внимательно изучать условия конкретного договора. Страховым случаем в нем может считаться не любое повреждение после атаки БПЛА, а только событие, соответствующее установленному в полисе риску, например, воздействие беспилотника, его частей или обломков, признанное террористическим актом или диверсией", — подчеркнул Хаминский.

Юрист пояснил, что для получения компенсации по данному полису необходимо сразу же сообщить страховой компании и документально зафиксировать все повреждения. Для этого потребуется подать заявление, предоставить документы на автомобиль и страховку, а также подтвердить обстоятельства страхового инцидента.

"Важно получить документ полиции, МЧС, администрации или другого компетентного органа, где будет указано, что повреждение связано именно с БПЛА или его обломками. Фотографии, видео и записи камер наблюдения также следует сохранить", — пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что сумма выплаты по такому полису определяется размером реального ущерба и страховой стоимостью. В случае частичного повреждения компенсируется стоимость ремонта, но не более установленного лимита.

Если же автомобиль полностью уничтожен, выплата не превысит выбранную страховую сумму. Поэтому перед покупкой полиса важно сравнить лимит с фактической ценой машины и потенциальными затратами на восстановление, заключил юрист.