На территории барнаульской школы открылась новая спортплощадка
Ее создали не только для учеников, но и для всех жителей микрорайона
10 сентября 2026, 19:43, ИА Амител
В Барнауле на территории школы № 126 открыли новую спортивную площадку, которая будет доступна не только для учеников, но и для всех жителей Ленинского района. Об этом сообщает мэрия города.
"Школе в следующем году будет 45 лет, и я думаю, что это самый лучший подарок, который мы — и педагоги, и родители, и вы — могли сделать нашей любимой школе", — сказал директор учебного заведения Александр Загайнов.
Специалисты демонтировали устаревшие элементы, подготовили территорию, заасфальтировали беговую дорожку и входную группу, обустроили волейбольную и баскетбольную площадки с износостойким покрытием. Также здесь установили ограждение и смонтировали современное спортивное оборудование.
На благоустройство потратили 5,7 млн рублей. Жители района и родители учеников школы участвовали в финансировании проекта и собрали 850 тыс. рублей.
21:22:06 10-09-2026
О! На этот "стадион" местные собачники своих псин опорожняться водят! Хороший им сортир построили!
Реально, территория этого корпуса 126 школы (бывшая 111) давно облюбована собаколюбами как место выгула. Директору пофиг!