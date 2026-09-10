На территории барнаульской школы открылась новая спортплощадка

Ее создали не только для учеников, но и для всех жителей микрорайона

10 сентября 2026, 19:43, ИА Амител

Новая спортплощадка у школы № 126 / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле на территории школы № 126 открыли новую спортивную площадку, которая будет доступна не только для учеников, но и для всех жителей Ленинского района. Об этом сообщает мэрия города.

"Школе в следующем году будет 45 лет, и я думаю, что это самый лучший подарок, который мы — и педагоги, и родители, и вы — могли сделать нашей любимой школе", — сказал директор учебного заведения Александр Загайнов.

Специалисты демонтировали устаревшие элементы, подготовили территорию, заасфальтировали беговую дорожку и входную группу, обустроили волейбольную и баскетбольную площадки с износостойким покрытием. Также здесь установили ограждение и смонтировали современное спортивное оборудование.

На благоустройство потратили 5,7 млн рублей. Жители района и родители учеников школы участвовали в финансировании проекта и собрали 850 тыс. рублей.