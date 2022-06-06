«Люди уехали». Чиновник рассказал, как Алтай повлиял на сокращение числа сибиряков

Как заявил начальник Новосибирскстата Михаил Ференц, порядка 400 тысяч человек не досчиталась Сибирь по предварительным результатам прошлогодней переписи населения по сравнению с численностью живших тут по переписи-2010. Об этом пишет «ФедералПресс».

«В основном это произошло из-за того, что люди уехали из Алтайского края, Омской, Иркутской и Кемеровской областей», — назвал главную причину снижения численности сибиряков чиновник.

Напомним, на прошлой неделе «Российская газета» опубликовала предварительные итоги переписи-2020, которую из-за ковида перенесли на осень 2021 года. Тогда появились данные, что Алтайский край между двумя переписями сократился на 256 тыс. человек. Это самый большой показатель убыли населения в СФО в абсолютном и в процентном значениях (-10,6%).

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Общество Итоги переписи. В Алтайском крае выявили самое большое сокращение жителей в Сибири

Кроме того, в крае усилилась урбанизация: вырос процент горожан, если в 2010 году их было 54,7%, то теперь стало 58,1%. То есть заметнее всего сократилось население на сельских территориях нашего аграрного края.

Всего же в регионе теперь проживает 2,164 тыс. человек, а в 2010 году жило более 2,400 млн.

Из названых Михаилом Ференцем других регионов-аутсайдеров по числу уехавших больше всего в процентном отношении потеряла Омская область — 6%. На 5,9% меньше стало жителей в Кузбассе. А Иркутская область сократилась на 2,4%.

При этом шесть из десяти регионов СФО показали прирост населения. Среди лидеров: Тува, которая выросла на 9,4%; Новосибирская область, ставшая «населённее» на 5%; Республика Алтай прибавила 2,4%.

Больше всего сибиряков проживает в Красноярском крае — 2,857 млн человек. На втором месте идёт Новосибирская область — 2,798 млн. На третьем — Кемеровская область, где живут 2,601 млн человек.