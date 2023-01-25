Массовый сбой в работе сервисов Apple, PlayStation и Steam произошёл в России

В социальных сетях пользователи сообщают о том, что всё работает при использовании VPN

25 января 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россияне столкнулись с массовым сбоем в работе сервисов Apple, PlayStation и Steam. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Жалобы поступают на работу AppStore, AppleMusic, AppleTV, Apple Support, сайт Apple, а также сервисы PlayStation и игровой агрегатор Steam. По словам некоторых пользователей, с включённым VPN все вышеуказанные ресурсы работают без проблем.

Отметим, что сбой в работе ряда онлайн-сервисов произошёл не только в России, но и в других странах мира. Например, в Германии и Великобритании. Причиной неполадок стала проблема с CDN-серверами провайдера Akamai. Их используют для защиты от DoS-атак.

Основную часть проблемы удалось устранить. Некоторые сервисы начали работать в прежнем режиме.