«Росводоканал Барнаул» наградил юных художников среди пациентов детского онкоцентра
Дети получили призы за участие в конкурсе рисунков «Новогоднее путешествие капельки»
«Росводоканал Барнаул» подвёл итоги творческого конкурса среди пациентов детского онкоцентра. В преддверии Нового года сотрудники компании в образах Деда Мороза и Снегурочки побывали в детском отделении онкологии Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Дети получили призы за участие в конкурсе рисунков «Новогоднее путешествие капельки», который «Росводоканал Барнаул» объявил в ноябре, когда его сотрудники были в гостях у ребят.
Фото: «Росводоканал Барнаул»
На творческий «вызов» волонтёров водоканала откликнулись 22 юных художника. Часть ребят уже получили призы, а тем, кто был выписан, заслуженную награду передадут сотрудники онкоцентра.
Кроме того, по уже сложившейся традиции, молодые специалисты водоканала привезли детям подарки: большие творческие комплекты, настольный футбол, а также интеллектуально-развлекательные наборы для игровой комнаты.
Также компания передала детскому отделению книги, которые совет молодых специалистов водоканала приобрёл по сертификату, выигранному в турнире по офисным видам спорта в конце ноября.
Сотрудники «Росводоканал Барнаул» тоже не остались без наград: руководство Алтайской региональной общественной организации «Мать и дитя» вручило им благодарность за регулярное оказание помощи подопечным и активное участие в организации досуга ребят.
Напомним, что барнаульский водоканал уже несколько лет поддерживает благотворительный проект «Я помогаю детям». Регулярно компания проводит акции по сбору игрушек, канцелярских принадлежностей и других полезных для ребят вещей.
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