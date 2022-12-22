Год кролика

«Росводоканал Барнаул» наградил юных художников среди пациентов детского онкоцентра

Дети получили призы за участие в конкурсе рисунков «Новогоднее путешествие капельки»

22 декабря 2022, 14:02

«Росводоканал Барнаул» подвёл итоги творческого конкурса среди пациентов детского онкоцентра. В преддверии Нового года сотрудники компании в образах Деда Мороза и Снегурочки побывали в детском отделении онкологии Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Дети получили призы за участие в конкурсе рисунков «Новогоднее путешествие капельки», который «Росводоканал Барнаул» объявил в ноябре, когда его сотрудники были в гостях у ребят.

Фото: «Росводоканал Барнаул»

На творческий «вызов» волонтёров водоканала откликнулись 22 юных художника. Часть ребят уже получили призы, а тем, кто был выписан, заслуженную награду передадут сотрудники онкоцентра.

Кроме того, по уже сложившейся традиции, молодые специалисты водоканала привезли детям подарки: большие творческие комплекты, настольный футбол, а также интеллектуально-развлекательные наборы для игровой комнаты.

Также компания передала детскому отделению книги, которые совет молодых специалистов водоканала приобрёл по сертификату, выигранному в турнире по офисным видам спорта в конце ноября.

«Росводоканал Барнаул» намерен взять под своё крыло ещё несколько посёлков города

«Росводоканал Барнаул» намерен взять под своё крыло ещё несколько посёлков города

Сотрудники «Росводоканал Барнаул» тоже не остались без наград: руководство Алтайской региональной общественной организации «Мать и дитя» вручило им благодарность за регулярное оказание помощи подопечным и активное участие в организации досуга ребят.

Напомним, что барнаульский водоканал уже несколько лет поддерживает благотворительный проект «Я помогаю детям». Регулярно компания проводит акции по сбору игрушек, канцелярских принадлежностей и других полезных для ребят вещей.

ООО «Барнаульский водоканал»
Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116
Телефон: 8 (3852) 500-101
E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru
Сайт

ООО «Барнаульский Водоканал»

Новости партнеров