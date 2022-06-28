С горожанами обсудят строительство спорной велодорожки на улице 280-летия Барнаула

Обсудить спорный вопрос по строительству велодорожек на улице 280-летия Барнаула чиновники с жителями микрорайона поручил глава города Вячеслав Франк своим заместителям.

Совещание посвященное этой теме прошло 28 июня в администрации города. Участие в нем приняли заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, глава Индустриального района Сергей Татьянин, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат.

Что произошло?

Часть жителей по улице 280-летия Барнаула возражают против строительства велодорожек микрорайоне. Люди написали петицию, которую направили в администрацию города. Жители считают, что строительство велодорожки — это источник потенциальной опасности, а кроме того они нарушают благоустройство, которое до этого выполнили застройщики вдоль жилых домов. Петицию подписали 355 граждан.

Где собирались строить велодорожки?

По нечетной стороне улицы 280-летия Барнаула, от ул. Солнечная Поляна до ул. Христенко, вдоль домов №21, №23, №25 по ул.280-летия Барнаула и №81 по ул. Солнечная Поляна.

На противоположной стороне указанной улицы планируется строительство тротуара и велосипедной дорожки.

Площадь велосипедных дорожек планировалась более 500 кв.м. Однако сейчас из-за реакции жителей работы по строительству приостановлены, сообщил Антон Шеломенцев.

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А эти дорожки действительно нарушат благоустройство?

По словам главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту — нет, не нарушают. Антон Шеломенцев пояснил, что устройство велосипедной дорожки, провти которой протестуют жители, запланировано в границах красных линий на территории общего пользования. И демонтаж существующего тротуара вдоль указанных жителями домов не запланирован.

Фото из архива amic.ru

А что-то еще кроме велодорожек собираются строить в этом микрорайоне?

Да. Антон Шеломенцев сообщил, что там будут построены автомобильных дороги. Две — в рамках Индивидуальной программы-социально экономического развития Алтайского края.

Одна дорога строится по улице 280-летия г. Барнаула (от ул. Солнечной Поляны до ул.65 лет Победы), вторая от улицы Христенко (от Павловского тракта до ул. Сергея Семенова).

А еще одна — по улице 65 лет Победы (от ул. Энтузиастов до ул. Сергея Семенова) в рамках Федерального проекта «Жилье».

По словам Шеломенцева, согласно проекту, на улице 280-летия Барнаула будет также построена закрытая система ливневой канализации, обустроены тротуары и велодорожки, оборудуют освещение. Территория около дороги будет благоустроена: планируется разбить газоны, посадить кустарники и деревья.

На реализацию проекта будет направлено порядка 112,5 млн. рублей.

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Что сказал глава города?

Вячеслав Франк отметил, что мнение горожан необходимо учесть и разобраться, с чем связан их протест.

«Необходимо донести жителям микрорайона всю актуальную информацию по строительству объекта, чтобы исключить недопонимание с их стороны», — сказал глава города.

Он отметил, что сейчас многие барнаульцы пользуются велосипедами и много раз просили власти города обустроить велодорожки, чтобы было безопасно передвигаться по городу.