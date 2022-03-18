СМИ: магазины стали отменять скидки и промоакции в России

Ряд поставщиков ретейлера X5 Group отказываются от скидок и промоакций на свою продукцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в компании.

Большая часть производителей предупреждает о том, что они останавливают акции, но временно, чтобы прописать новый промоплан.

В пресс-службе компании также разъяснили, что предоставлять покупателям скидки на продукцию магазин может только с разрешения поставщиков.

Аналогичную ситуацию замечают и представители других торговых сетей.

Ранее сообщалось, что в Барнауле могут вырасти цены на блюда в кафе и ресторанах. Подорожание связано с тем, что многие продукты завозят из других стран.