Такой день. Доширачные мошенники и новая версия случившегося перед дракой с инвалидом

Московский бизнесмен потерял 1,2 млн рублей из-за желания заработать на «Дошираке».

Мужчина связался с «поставщиками» из села Архангельского, чтобы закупить у них большую партию лапши. Деньги он передал им наличными, после чего лапшичные торговцы исчезли.

Поставщиками оказались мужчины из Барнаула.

Отмечается, что полицейские задержали злоумышленников. При них не обнаружили ни денег, ни «Доширака».

Новости

Происшествия Мужчина и его четырёхлетний сын погибли при пожаре в Алтайском крае

Жена барнаульца, в отношении которого возбудили дело из-за избиения инвалида, рассказала свою версию событий.

«Произошла драка из-за того, что гражданин Смирнов напугал моего ребёнка. Ребёнок просил уехать Смирнова: „Дядя, уезжай, уезжай, пожалуйста“ и при этом сильно плакал, но тот не унимался», — рассказала женщина.

Она добавила, что её муж применил физическую силу, «так как того требовала ситуация».

Новости

Происшествия В Барнауле девушку час не выпускали из магазина из-за подозрения в краже

Барнаульцы заметили женщину, которая выбросила собаку в поле.

Автор сообщения заметил оранжевую иномарку, которая остановилась в поле неподалёку от его дома. Женщина, которая сидела в автомобиле, выкинула на улицу собаку, после чего уехала. Животное осталось на месте, наблюдая за уезжающей машиной.

Люди, ставшие очевидцами случившегося, приютили пса у себя, но оставить его навсегда они не могут.