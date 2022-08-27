Урожай зерновых и зернобобовых в Алтайском крае упал на 25% в 2022 году

Урожай зерновых и зернобобовых на Алтае в 2022 году сократится. Как рассказал министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин в рамках форума «Зерно Сибири», в этом году аграриям удастся собрать 4,5 млн тонн культур в бункерном весе.

Напомним, что в прошлом году урожай зерновых и зернобобовых культур в бункерном весе составил 5,9 млн тонн. Таким образом, по прогнозам, в этом году урожай упадёт примерно на четверть, пишет ТАСС.

«Мы оцениваем, что уровень прошлого года по урожаю, естественно, не удастся повторить, потому что уровень прошлого года в истории сельскохозяйственного производства второй за столетие, его мы не повторим», — заявил он.

Межин подчеркнул, что по пшенице урожай снизится на 1 млн тонн, по гречихе, с учётом сокращения посевных площадей и роста урожайности, останется на том же уровне.

«Подсолнечник ожидаем на уровне 750 тыс. тонн, ниже уровня прошлого года. С учётом роста посевных площадей по льну будет 280 тысяч тонн — на 40 тысяч больше, чем в прошлом году», — добавил министр.

Глава ведомства добавил, что на снижение урожайности в этом году повлиял суховей, который зарегистрировали на 50% всех посевных площадей региона. Наиболее сильное негативное влияние это оказало в Кулундинском районе. Кроме того, в Угловском районе из-за риска не заготовить корма на предстоящую зиму объявляли режим ЧС.