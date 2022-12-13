В Барнауле пенсионерке ежемесячно недоплачивали 4,5 тыс. рублей на лекарства

В Барнауле 64-летней женщине помогли добиться перерасчёта маленькой пенсии, которой не хватало даже на лекарства, сообщает Центр защиты прав граждан.

«Большую часть жизни я отработала на Алтайском шинном комбинате. Работала в разных цехах, на разных профессиях. Когда мне назначали пенсию, я принесла справки с завода о доходах, но принимать их отказались, и мне кажется, что из-за этого неправильно рассчитали пенсию. Это подозрение мучает меня не первый год. Я уже обращалась в ПФР и просила изучить моё дело, но мне ответили, что всё учтено верно», — рассказала женщина, когда обратилась за помощью.

Правозащитники помогли составить обращение в ПФР с просьбой указать, какие периоды стажа засчитаны при назначении пенсии, как рассчитали размер среднемесячной зарплаты и другие данные, влияющие на размер пенсии.

Проверка ПФР подтвердила, что при назначении пенсии женщине выбрали невыгодный период стажа, в результате чего годами недоплачивали пенсию.

«Одно из значений, влияющих на размер пенсии, — соотношение зарплаты конкретного пенсионера к средней по стране. По общему правилу, ПФР рассчитывает его, учитывая доходы за 2000-2001 годы. Если он ниже 1,2, то Фонд должен предложить пенсионеру представить справки о зарплате за любые пять лет до 2000 года. Если получается выгоднее, то пенсию повысят. Но когда женщина предоставляла справки о доходах за 70-80-е годы, их не изучили и назначили пенсию с учётом доходов за менее выгодный период», — пояснили в барнаульском Центре защиты прав граждан.

В итоге Пенсионный фонд признал ошибку и сделал перерасчёт: женщине увеличили пенсию до 17 800 рублей и единовременно выплатили почти 47 000 рублей.