Заболеваемость ОРВИ среди школьников и взрослых выросла в Алтайском крае

В Алтайском крае растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

С 14 по 20 ноября в регионе зарегистрировано 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что на 11,5% больше, чем на прошлой неделе. В то же время этот показатель на 1,8% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что основной рост заболеваемости фиксируется среди школьников и взрослых. В четырёх районах края фиксируется заболеваемость выше среднекраевого уровня.

При первых признаках заболевания людям порекомендовали обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.