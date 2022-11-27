Заболеваемость ОРВИ среди школьников и взрослых выросла в Алтайском крае
В четырёх городах и девяти районах края заболеваемость выше среднекраевого уровня
27 ноября 2022, 14:50, Илья Звягинцев
В Алтайском крае растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
С 14 по 20 ноября в регионе зарегистрировано 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что на 11,5% больше, чем на прошлой неделе. В то же время этот показатель на 1,8% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.
Отмечается, что основной рост заболеваемости фиксируется среди школьников и взрослых. В четырёх районах края фиксируется заболеваемость выше среднекраевого уровня.
При первых признаках заболевания людям порекомендовали обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.
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