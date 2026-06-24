НОВОСТИОбщество

Памятник матери Василия Шукшина установят в Алтайском крае

Проект одобрила дочь режиссера

24 июня 2026, 13:45, ИА Амител

Проект памятника Марии Шукшиной, матери Василия Шукшина / Фото: соцсети Виктора Томенко
Проект памятника Марии Шукшиной, матери Василия Шукшина / Фото: соцсети Виктора Томенко

На родине легендарного режиссера, сценариста и актера Василия Шукшина появится памятник его матери, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем канале в Max.

Памятник Марии Сергеевне Куксиной будет находиться рядом с усадьбой в Сростках, которую Шукшин купил в подарок матери в 1965 году на гонорар за роман "Любавины".

«Готовимся к созданию памятника очень тщательно. В конкурсе на создание эскизного проекта, который был организован в рамках подготовки к 100-летию со дня рождения Шукшина в 2029 году, лидером стал скульптор из Красноярска Давид Зинич», — отметил глава региона.

Проект памятника одобрила Мария Васильевна Шукшина, дочь Василия Макаровича.

Алтайский край культура история
       

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

13:48:05 24-06-2026

накой?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:00:37 24-06-2026

Прикольно. А какие произведения она написала?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:09 24-06-2026

Потом соседям еще поставьте .

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:07:04 24-06-2026

Если монумент, со временем, станет просто народным памятником всем любящим матерям - это будет очень хорошо.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:20:59 24-06-2026

Брусчатка вокруг постамента в проекте памятника вызывает неуместные ассоциации. Словно приехала Мария Сергеевна в Москву и говорит Василию Макарычу с укором: "Вася, сынок, нагулялся в своей Москве? Ну, и хорошо - домой пора!".

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:29:53 24-06-2026

Гость (18:20:59 24-06-2026) Брусчатка вокруг постамента в проекте памятника вызывает неу...
Пока не увидел, что там выложен конверт пришлось долго гадать, что это за пентаграмма

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:10:19 24-06-2026

Это дискриминация! Где памяник отцу Шукшина? Где???? В...

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров