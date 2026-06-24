Памятник матери Василия Шукшина установят в Алтайском крае
Проект одобрила дочь режиссера
24 июня 2026, 13:45, ИА Амител
На родине легендарного режиссера, сценариста и актера Василия Шукшина появится памятник его матери, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем канале в Max.
Памятник Марии Сергеевне Куксиной будет находиться рядом с усадьбой в Сростках, которую Шукшин купил в подарок матери в 1965 году на гонорар за роман "Любавины".
«Готовимся к созданию памятника очень тщательно. В конкурсе на создание эскизного проекта, который был организован в рамках подготовки к 100-летию со дня рождения Шукшина в 2029 году, лидером стал скульптор из Красноярска Давид Зинич», — отметил глава региона.
Проект памятника одобрила Мария Васильевна Шукшина, дочь Василия Макаровича.
13:48:05 24-06-2026
накой?
14:00:37 24-06-2026
Прикольно. А какие произведения она написала?
14:28:09 24-06-2026
Потом соседям еще поставьте .
18:07:04 24-06-2026
Если монумент, со временем, станет просто народным памятником всем любящим матерям - это будет очень хорошо.
18:20:59 24-06-2026
Брусчатка вокруг постамента в проекте памятника вызывает неуместные ассоциации. Словно приехала Мария Сергеевна в Москву и говорит Василию Макарычу с укором: "Вася, сынок, нагулялся в своей Москве? Ну, и хорошо - домой пора!".
18:29:53 24-06-2026
Гость (18:20:59 24-06-2026) Брусчатка вокруг постамента в проекте памятника вызывает неу...
Пока не увидел, что там выложен конверт пришлось долго гадать, что это за пентаграмма
22:10:19 24-06-2026
Это дискриминация! Где памяник отцу Шукшина? Где???? В...