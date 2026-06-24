Памятник матери Василия Шукшина установят в Алтайском крае

Проект одобрила дочь режиссера

24 июня 2026, 13:45, ИА Амител

Проект памятника Марии Шукшиной, матери Василия Шукшина / Фото: соцсети Виктора Томенко

На родине легендарного режиссера, сценариста и актера Василия Шукшина появится памятник его матери, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем канале в Max.

Памятник Марии Сергеевне Куксиной будет находиться рядом с усадьбой в Сростках, которую Шукшин купил в подарок матери в 1965 году на гонорар за роман "Любавины".

«Готовимся к созданию памятника очень тщательно. В конкурсе на создание эскизного проекта, который был организован в рамках подготовки к 100-летию со дня рождения Шукшина в 2029 году, лидером стал скульптор из Красноярска Давид Зинич», — отметил глава региона.

Проект памятника одобрила Мария Васильевна Шукшина, дочь Василия Макаровича.