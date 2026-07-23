Подрядчик попал в черный список за срыв контракта по содержанию кладбищ в Рубцовске

Это уже не первое подобное нарушение со стороны предпринимателя

23 июля 2026, 09:43, ИА Амител

Кладбище / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайское краевое управление ФАС включило индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков после срыва муниципального контракта на содержание городских кладбищ в Рубцовске. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Поводом для проверки стало обращение администрации Рубцовска. По данным мэрии, предприниматель по итогам закупки заключил контракт стоимостью 2 млн рублей на содержание территорий городских кладбищ в 2026 году.

Как отметили в УФАС, зимой подрядчик выполнял работы в установленные сроки. Однако с наступлением весны обязательства исполнялись ненадлежащим образом. В частности, с территорий кладбищ не вывозился снег, не проводилась очистка дорог от наледи, а также не были начаты другие предусмотренные контрактом работы по содержанию межквартальных и внутриквартальных территорий захоронений.

Несмотря на претензии администрации с требованием устранить нарушения, подрядчик их проигнорировал. В результате заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта и направил сведения в антимонопольный орган.

Рассмотрев материалы дела, Алтайское краевое УФАС признало действия предпринимателя недобросовестными и внесло сведения о нем в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

При этом в ведомстве отметили, что это уже не первое подобное нарушение со стороны предпринимателя. В июне 2026 года его также включили в реестр недобросовестных поставщиков за неисполнение контракта по созданию защитных противопожарных минерализованных полос на территории Первомайского района.