Жителей Алтайского края предупредили о сильной метели с дождём и снегом 9 января

По словам Романа Вильфанда, такая же погода установится и в других регионах Сибири

09 января 2023, 08:45, Никита Черников

Фото: unsplash.com

9 января в Алтайском крае будет преобладать ветреная погода со снегом, мокрым снегом и дождём, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, такая же погода ожидается в Горном Алтае, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.

«Кроме того, там будут метели, отложение мокрого снега, ветер до 24 м/с, а в Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Алтай — до 25-27 м/с. Резкое похолодание приведёт также к сильнейшей гололедице», — рассказал метеоролог.

Напомним, сутки 9 января в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. В регионе ещё с вечера 8 января начался очередной разгул стихии: ветер усилился, пошёл мокрый снег с дождём, переходящий в снег.