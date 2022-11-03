Департамент внутренней политики в Алтайском крае возглавил бывший руководитель района

Департамент администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики возглавил бывший глава Завьяловского района Николай Губерт, сообщает правительство региона.

«По распоряжению губернатора края Виктора Томенко с 7 ноября 2022 года к работе на должности начальника департамента по вопросам внутренней политики приступит Николай Губерт», — говорится в сообщении.

Напомним, бывший глава департамента Юрий Проскурин стал помощником губернатора. Предположительно, он будет заниматься и сферой специальной военной операции на Украине, и помощью Славяносербскому району ЛНР. Также сообщали, что после ухода Проскурина департамент ожидают изменения.

Ранее Проскурин рассказал amic.ru, как специалисты из Алтайского края восстанавливают разрушенные школы, больницы и дома в Славяносербском районе ЛНР.