Российский дипломат допустил взаимное закрытие посольств с Польшей

Польские власти могут вынудить российскую сторону закрыть посольство в стране, но в таком случае будет закрыто и посольство Польши в России. Об этом заявил российский посол в Варшаве Сергей Андреев в эфире «Соловьев Live» во «ВКонтакте».



«До разрыва отношений, наверное, дело не дойдет. Может быть, нас вынудят на какое-то время закрыть здесь посольство. Естественно, в этом случае придется и полякам закрыть свое посольство в Москве», — сказал дипломат.



Андреев, комментируя реплику телеведущего Владимира Соловьева о нахождении посольства России в Польше «на передовой» и «бешенном давлении польских официальных властей» подчеркнул, что Польша является мирным государством и призвал «не преувеличивать».

Напомним, что власти Польши 23 марта решили выслать 45 сотрудников российского посольства из-за подозрений в ведении шпионажа под дипломатическим прикрытием.