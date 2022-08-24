Зеленский отрицает причастность Украины к убийству Дугиной

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не замешена в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Как сообщает «Ъ», глава государства сказал, она не интересовала Киев.

«Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины», — сказал Зеленский.

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Общество Следственный комитет РФ заявил, что убийцу Дарьи Дугиной объявят в розыск

Напомним, 20 августа около 21:00 в Одинцовском городском округе в районе посёлка Большие Вяземы взорвался автомобиль, в котором находилась дочь российского общественного деятеля Александра Дугина, Дарья. Журналистка погибла на месте, а её отец, ехавший рядом в другом автомобиле, оказался в больнице.

22 августа ФСБ сообщила, что раскрыла убийство Дугиной. Правоохранители выяснили, что убийство Дарьи подготовили украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. Следственный комитет РФ сообщил, что предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной будет объявлена в розыск.