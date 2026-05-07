Финансовая поддержка традиционно сопровождается обязательствами по реформам

07 мая 2026, 16:11, ИА Амител

Европа, Евросоюз / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Дмитрий Полянский, постпред России при ОБСЕ, в интервью РИА Новости рассказал о требованиях, которые, по его словам, европейские страны предъявляют Украине для получения кредита.

«Украинцы не стремятся к войне. Их к ней подталкивают. Сейчас их готовят к еще большим жертвам. По разным данным, требования к Владимиру Зеленскому включают снижение призывного возраста и, возможно, депортацию украинцев из Европы. Немцы уже намекали на это, а также на мобилизацию женщин» - заявил Полянский.

Он подчеркнул, что выполнение этих условий, по имеющейся информации, является главным условием для предоставления кредитов. Это значит, что Украину и ее граждан используют в качестве разменной монеты. Зеленскому безразличны его сограждане - для него важно сохранить власть. В Европе делают вид, что поддерживают Зеленского и считают, что он выражает мнение всей страны. Но это не так, отметил представитель.

Полянский добавил, что его личные встречи с украинцами, проживающими в Австрии, подтверждают сложность ситуации.

«Многие из них пострадали от происходящего и не видят ситуацию в черно-белом свете. Они не считают русских однозначно плохими, а украинцев однозначно хорошими. И, конечно, они невысокого мнения о Зеленском», - пояснил дипломат.

Однако, по его словам, европейцы стараются представить ситуацию именно так. Им удобно считать, что все началось в 2022 году и что наша цель - уничтожить украинскую идентичность. Именно это искаженное и необоснованное мнение они пытаются навязать своей общественности, подытожил Полянский.