Отсутствие американского ракетного присутствия в Германии потребует пересмотра ряда оборонных программ ЕС

06 мая 2026, 16:48, ИА Амител

НАТО, конфликт / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Решение США не размещать ракеты дальнего действия в Германии может поставить под угрозу военные стратегии Европы в контексте противостояния с Россией, информирует РИА Новости, ссылаясь на данные Financial Times и неназванные источники в НАТО.

Ранее издание писало, что Вашингтон рассматривает вариант отказа от отправки в ФРГ батальона с ракетами Tomahawk из-за сокращения американского военного присутствия.

«Дональд Трамп, отказавшись разместить в Германии ракеты большой дальности, подчеркнул важность средств сдерживания России для Европы», - отмечается в статье.

Ракеты Taurus и Storm Shadow, имеющиеся у стран Евросоюза, обладают меньшим радиусом действия и ограниченным боезапасом. Новые разработки дальнобойного оружия планируется осуществить не ранее 2030-х годов, как указано в материале.

Представители НАТО в интервью с Financial Times заявили, что этот дисбаланс существенно ограничивает способность Европы сдерживать Россию и усложняет военное планирование.

Владимир Путин неоднократно утверждал, что Москва не планирует нападений на другие страны. По его мнению, западные политики используют вымышленную угрозу для запугивания населения и отвлечения внимания от внутренних проблем.

Ранее сообщалось, что Трамп использует угрозу выхода из НАТО для давления на Европу.