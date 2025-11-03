Президент Финляндии предложил организовать саммит Путина и Трампа в конце ноября
Александер Стубб заявил, что местом встречи может стать Йоханнесбург
03 ноября 2025, 21:10, ИА Амител
Глава Финляндии Александер Стубб предложил провести встречу Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите Группы двадцати (G20, "двадцатка"). Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.
Саммит G20 пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР) 21-22 ноября. Стубб предложил организовать российско-американские переговоры именно там. Он подчеркнул, что мир вступил в "новую ядерную эру", а также напомнил о решении главы Белого дома испытать ядерное оружие в ответ на аналогичные действия других государств.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что Владимир Путин не будет участвовать в G20, однако Россию там представят на достойном уровне.
Напомним, встречу Путина и Трампа ранее планировали провести в Будапеште, однако американский лидер отменил переговоры со словами: «Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели».
Президент Финляндии редкостный русофоб, в эфир говорит такие вещи, которые ни один политкорректный человек никогда не скажет.
Если он приглашает Путина, то с одной целью, захватить его в плен и стать легендой.
21:44:22 04-11-2025
Гость (21:37:45 03-11-2025) Президент Финляндии редкостный русофоб, в эфир говорит такие...
Твои слова, да богу в уши!!!!
23:29:54 03-11-2025
и нафига?? без него разберутся.., это он лезет зарабатывает плюсики напротив фамилии??
10:53:20 05-11-2025
Ну хрень, конечно, если даже в Будапешт не поехали. Но подозрение, что финов что-то взволновало, есть. Может цунами, которое со стороны океана может вызвать "Посейдон" и будет трудно доказать, что это он или он не случайно
11:08:40 05-11-2025
Гость (10:53:20 05-11-2025) Ну хрень, конечно, если даже в Будапешт не поехали. Но подоз... Нет, посмотрел по карте, цунами их не волнует, оно Мурманскую область зацепит. Англию может волновать
12:47:51 05-11-2025
Пусть это клоун делает предложения у себя в ЕС, который наладом дышит и вот вот рухнет. Сильным мира сего эти визги сявок не интересны.
12:56:02 05-11-2025
Гость (12:47:51 05-11-2025) Пусть это клоун делает предложения у себя в ЕС, который нала...
наладом - вас ист дас?