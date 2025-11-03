Александер Стубб заявил, что местом встречи может стать Йоханнесбург

03 ноября 2025, 21:10, ИА Амител

Флаг Финляндии / Фото: pxhere.com/ru/photo/671938

Глава Финляндии Александер Стубб предложил провести встречу Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите Группы двадцати (G20, "двадцатка"). Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Саммит G20 пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР) 21-22 ноября. Стубб предложил организовать российско-американские переговоры именно там. Он подчеркнул, что мир вступил в "новую ядерную эру", а также напомнил о решении главы Белого дома испытать ядерное оружие в ответ на аналогичные действия других государств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что Владимир Путин не будет участвовать в G20, однако Россию там представят на достойном уровне.

Напомним, встречу Путина и Трампа ранее планировали провести в Будапеште, однако американский лидер отменил переговоры со словами: «Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели».