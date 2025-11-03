НОВОСТИПолитика

Президент Финляндии предложил организовать саммит Путина и Трампа в конце ноября

Александер Стубб заявил, что местом встречи может стать Йоханнесбург

03 ноября 2025, 21:10, ИА Амител

Флаг Финляндии / Фото: pxhere.com/ru/photo/671938
Флаг Финляндии / Фото: pxhere.com/ru/photo/671938

Глава Финляндии Александер Стубб предложил провести встречу Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите Группы двадцати (G20, "двадцатка"). Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Саммит G20 пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР) 21-22 ноября. Стубб предложил организовать российско-американские переговоры именно там. Он подчеркнул, что мир вступил в "новую ядерную эру", а также напомнил о решении главы Белого дома испытать ядерное оружие в ответ на аналогичные действия других государств. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что Владимир Путин не будет участвовать в G20, однако Россию там представят на достойном уровне.

Напомним, встречу Путина и Трампа ранее планировали провести в Будапеште, однако американский лидер отменил переговоры со словами: «Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели».

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

"Не достигнем нужной цели". Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште

При этом глава Белого дома по-прежнему настроен на урегулирование украинского конфликта
Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

21:37:45 03-11-2025

Президент Финляндии редкостный русофоб, в эфир говорит такие вещи, которые ни один политкорректный человек никогда не скажет.
Если он приглашает Путина, то с одной целью, захватить его в плен и стать легендой.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:44:22 04-11-2025

Гость (21:37:45 03-11-2025) Президент Финляндии редкостный русофоб, в эфир говорит такие...
Твои слова, да богу в уши!!!!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:29:54 03-11-2025

и нафига?? без него разберутся.., это он лезет зарабатывает плюсики напротив фамилии??

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:20 05-11-2025

Ну хрень, конечно, если даже в Будапешт не поехали. Но подозрение, что финов что-то взволновало, есть. Может цунами, которое со стороны океана может вызвать "Посейдон" и будет трудно доказать, что это он или он не случайно

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:08:40 05-11-2025

Гость (10:53:20 05-11-2025) Ну хрень, конечно, если даже в Будапешт не поехали. Но подоз... Нет, посмотрел по карте, цунами их не волнует, оно Мурманскую область зацепит. Англию может волновать

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:51 05-11-2025

Пусть это клоун делает предложения у себя в ЕС, который наладом дышит и вот вот рухнет. Сильным мира сего эти визги сявок не интересны.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:02 05-11-2025

Гость (12:47:51 05-11-2025) Пусть это клоун делает предложения у себя в ЕС, который нала...
наладом - вас ист дас?

  0 Нравится
Ответить
