В Барнауле лжеремонтник бытовой техники обманывал пенсионеров на крупные суммы
Ему грозит до пяти лет лишения свободы
18 февраля 2026, 11:13, ИА Амител
В Алтайском крае задержали 25-летнего жителя Барнаула, который при помощи объявлений в подъездах предлагал услуги по ремонту техники и установке оборудования со скидками для пенсионеров и обманывал их, сообщает региональное МВД.
«После получения заявки прибывал по адресу, где либо создавал видимость работ, либо выполнял незначительные манипуляции. После этого он брал плату, которая в несколько раз превышала реальную стоимость услуг», — рассказали в ведомстве.
Одной из таких потерпевших стала 62-летняя женщина. "Мастер" в процессе ремонта посудомоечной машины намеренно затягивал время и создавал видимость работы, а после выставил счет на 60 тысяч рублей.
«По итогу самостоятельно пригласил квалифицированного мастера, который завершил начатое, не ведая, что оказывает помощь в мошеннической деятельности», — отметили в МВД.
Таким же способом обманул 77-летнего мужчину, взяв у него 50 тыс. рублей за подключение приставки к телевизору. Причем у пенсионера так и не появилось цифровое ТВ, работу пришлось завершить настоящему специалисту.
Аналогичным образом "ремонтник" обманул жительницу Новоалтайска. В общей сумме молодой человек похитил у трех заказчиков около 300 тыс. рублей.
Ранее в Алтайском крае поймали банду аферистов, которые обманули более 80 пенсионеров под видом ремонта окон и розеток. Стоимость навязанных услуг варьировалась от 5 до 90 тысяч рублей.
11:21:43 18-02-2026
все ремонтники так обманывают и не только пенсионеров, потому что нет гос. ЖКХ, значит, нет фиксированных цен А контролирующие органы понарошечные.
11:23:02 18-02-2026
приехал такой мастер ко мне, починил стиральную машину, половину пенсии пришлось отдать. Вот как жить пенсионеру?
11:48:38 18-02-2026
гость (11:23:02 18-02-2026) приехал такой мастер ко мне, починил стиральную машину, поло... Повезло тебе, вот если бы нарвался на того сопляка, отдал бы три пенсии, остался бы со своей сломанной стиралкой, и катался по судам чаще, чем куд- либо
11:58:50 18-02-2026
гость (11:23:02 18-02-2026) приехал такой мастер ко мне, починил стиральную машину, поло... Ну так ремонт стиральной машины и стоит половина пенсии, а для кого-то и вся пенсия.
08:58:28 19-02-2026
гость (11:23:02 18-02-2026) приехал такой мастер ко мне, починил стиральную машину, поло... Стиральная машина стоит в среднем 40-60 тыс. Ремонт-10-15 % от стоимости, плюс зап части. Это и есть половина средней пенсии. Вариант 2. Стиральная машина старая, остаточная стоимость 2-4 тыс. Износ высокий, ремонт дороже уже из-за запчастей. Одна замена подшипников чего стоит. Простая микроволновая печь- цена 4-5 тыс. Сколько должен взять за ремонт специалист? Смешно,да? тогда учитесь ремонтировать сами.
11:31:39 18-02-2026
Ну хоть одного из тысячей плутов взяли. Плутами всё авито кишит. Попробуйте сегодня кровлю починить силами мастеров авито, вам плуты тоже выставят счёт, что горько пожалеете, что сами самой дорогой пеной протечки просто не запенили и мастикой поверх не обмазали. Даже с Молдовы плуты едут в край, в авто спят ночами, днём людей дурят нагло. В других регионах люди додумались этих упырей вываживать методом пустых вызовов из одного края города в другой, раз властям не до них.
11:33:11 18-02-2026
В автосервисах ситуация не лучше. Окисление клемы акпп например, ремонт пара сотен руб, а людей разводят на замену акпп в сотни тр.
11:33:41 18-02-2026
К каждому мастеру (любой деятельности) контролера не приставишь.. Предложения есть - что делать?
12:16:21 18-02-2026
dok_СФ (11:33:41 18-02-2026) К каждому мастеру (любой деятельности) контролера не пристав... В малых городах например всех упырей многие местные знают. Кто там в авторемонтах афферист, или в кровле, бытовой технике. Они одни и те же десятки лет со времён СССР. И деток своих подобному обучили. Только властям не до них. Люди вон сколько бесстолку жаловались на упырей газовиков, что не меняли по гарантии газосчётчики и тд. До взрывов даже дело в Новосибирске дошло.
14:18:13 18-02-2026
dok_СФ (11:33:41 18-02-2026) К каждому мастеру (любой деятельности) контролера не пристав... вернуть социализм, где были фиксированные цены на весь ремонт бытовой техники, в каждом населенном пункте было КБО - комбинат бытового обслуживания, где ремонтировали технику, шили одежду, ремонт одежды, чинили обувь, зонты и проч. галантерею за оклад, и где цены были вполне приемлемые.
11:56:19 18-02-2026
Все почтовые ящики завалены объявлениями с рукописными шрифтами для пенсионеров о ремонте техники, сантехработах и подобном. У меня их накопилось штук 30-40 за несколько лет. Бери, звони и проводи контрольную закупку.
23:26:38 18-02-2026
Гость (11:56:19 18-02-2026) Все почтовые ящики завалены объявлениями с рукописными шрифт... я телефоны с таких листовок в онлайн заявки на быстроденьги оформляю. Или заявки на страховку, банковскую кредитку. Пусть их помучают звонками и смс
12:26:01 18-02-2026
Сегодня очень важно иметь во всех сферах услуг знакомых.
12:32:25 18-02-2026
Заменил плату питания ТВ-1300р.бабуле(76лет),за работу не брал.А мастер взял 7000р.-менял 2 кондюка по 50р у этой платы,но она все равно обуглилась.Разводят на деньги,якобы серьезная поломка.И,кажется,это происходит очень часто.
20:57:30 18-02-2026
Дурить население везде где только можно это такая политика?
09:20:45 19-02-2026
Гость (20:57:30 18-02-2026) Дурить население везде где только можно это такая политика?... Это способ выживания.