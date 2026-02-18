В Барнауле лжеремонтник бытовой техники обманывал пенсионеров на крупные суммы

Ему грозит до пяти лет лишения свободы

18 февраля 2026, 11:13, ИА Амител

Мошенник / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В Алтайском крае задержали 25-летнего жителя Барнаула, который при помощи объявлений в подъездах предлагал услуги по ремонту техники и установке оборудования со скидками для пенсионеров и обманывал их, сообщает региональное МВД.

«После получения заявки прибывал по адресу, где либо создавал видимость работ, либо выполнял незначительные манипуляции. После этого он брал плату, которая в несколько раз превышала реальную стоимость услуг», — рассказали в ведомстве.

Одной из таких потерпевших стала 62-летняя женщина. "Мастер" в процессе ремонта посудомоечной машины намеренно затягивал время и создавал видимость работы, а после выставил счет на 60 тысяч рублей.

«По итогу самостоятельно пригласил квалифицированного мастера, который завершил начатое, не ведая, что оказывает помощь в мошеннической деятельности», — отметили в МВД.

Таким же способом обманул 77-летнего мужчину, взяв у него 50 тыс. рублей за подключение приставки к телевизору. Причем у пенсионера так и не появилось цифровое ТВ, работу пришлось завершить настоящему специалисту.

Аналогичным образом "ремонтник" обманул жительницу Новоалтайска. В общей сумме молодой человек похитил у трех заказчиков около 300 тыс. рублей.

Ранее в Алтайском крае поймали банду аферистов, которые обманули более 80 пенсионеров под видом ремонта окон и розеток. Стоимость навязанных услуг варьировалась от 5 до 90 тысяч рублей.