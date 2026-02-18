НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле лжеремонтник бытовой техники обманывал пенсионеров на крупные суммы

Ему грозит до пяти лет лишения свободы

18 февраля 2026, 11:13, ИА Амител

Мошенник / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В Алтайском крае задержали 25-летнего жителя Барнаула, который при помощи объявлений в подъездах предлагал услуги по ремонту техники и установке оборудования со скидками для пенсионеров и обманывал их, сообщает региональное МВД.

«После получения заявки прибывал по адресу, где либо создавал видимость работ, либо выполнял незначительные манипуляции. После этого он брал плату, которая в несколько раз превышала реальную стоимость услуг», — рассказали в ведомстве.

Одной из таких потерпевших стала 62-летняя женщина. "Мастер" в процессе ремонта посудомоечной машины намеренно затягивал время и создавал видимость работы, а после выставил счет на 60 тысяч рублей.

«По итогу самостоятельно пригласил квалифицированного мастера, который завершил начатое, не ведая, что оказывает помощь в мошеннической деятельности», — отметили в МВД.

Таким же способом обманул 77-летнего мужчину, взяв у него 50 тыс. рублей за подключение приставки к телевизору. Причем у пенсионера так и не появилось цифровое ТВ, работу пришлось завершить настоящему специалисту.

Аналогичным образом "ремонтник" обманул жительницу Новоалтайска. В общей сумме молодой человек похитил у трех заказчиков около 300 тыс. рублей.

Ранее в Алтайском крае поймали банду аферистов, которые обманули более 80 пенсионеров под видом ремонта окон и розеток. Стоимость навязанных услуг варьировалась от 5 до 90 тысяч рублей.

Комментарии 16

Avatar Picture
гость

11:21:43 18-02-2026

все ремонтники так обманывают и не только пенсионеров, потому что нет гос. ЖКХ, значит, нет фиксированных цен А контролирующие органы понарошечные.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:23:02 18-02-2026

приехал такой мастер ко мне, починил стиральную машину, половину пенсии пришлось отдать. Вот как жить пенсионеру?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

11:48:38 18-02-2026

гость (11:23:02 18-02-2026) приехал такой мастер ко мне, починил стиральную машину, поло... Повезло тебе, вот если бы нарвался на того сопляка, отдал бы три пенсии, остался бы со своей сломанной стиралкой, и катался по судам чаще, чем куд- либо

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:58:50 18-02-2026

гость (11:23:02 18-02-2026) приехал такой мастер ко мне, починил стиральную машину, поло... Ну так ремонт стиральной машины и стоит половина пенсии, а для кого-то и вся пенсия.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:58:28 19-02-2026

гость (11:23:02 18-02-2026) приехал такой мастер ко мне, починил стиральную машину, поло... Стиральная машина стоит в среднем 40-60 тыс. Ремонт-10-15 % от стоимости, плюс зап части. Это и есть половина средней пенсии. Вариант 2. Стиральная машина старая, остаточная стоимость 2-4 тыс. Износ высокий, ремонт дороже уже из-за запчастей. Одна замена подшипников чего стоит. Простая микроволновая печь- цена 4-5 тыс. Сколько должен взять за ремонт специалист? Смешно,да? тогда учитесь ремонтировать сами.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:31:39 18-02-2026

Ну хоть одного из тысячей плутов взяли. Плутами всё авито кишит. Попробуйте сегодня кровлю починить силами мастеров авито, вам плуты тоже выставят счёт, что горько пожалеете, что сами самой дорогой пеной протечки просто не запенили и мастикой поверх не обмазали. Даже с Молдовы плуты едут в край, в авто спят ночами, днём людей дурят нагло. В других регионах люди додумались этих упырей вываживать методом пустых вызовов из одного края города в другой, раз властям не до них.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:33:11 18-02-2026

В автосервисах ситуация не лучше. Окисление клемы акпп например, ремонт пара сотен руб, а людей разводят на замену акпп в сотни тр.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

11:33:41 18-02-2026

К каждому мастеру (любой деятельности) контролера не приставишь.. Предложения есть - что делать?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:16:21 18-02-2026

dok_СФ (11:33:41 18-02-2026) К каждому мастеру (любой деятельности) контролера не пристав... В малых городах например всех упырей многие местные знают. Кто там в авторемонтах афферист, или в кровле, бытовой технике. Они одни и те же десятки лет со времён СССР. И деток своих подобному обучили. Только властям не до них. Люди вон сколько бесстолку жаловались на упырей газовиков, что не меняли по гарантии газосчётчики и тд. До взрывов даже дело в Новосибирске дошло.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:18:13 18-02-2026

dok_СФ (11:33:41 18-02-2026) К каждому мастеру (любой деятельности) контролера не пристав... вернуть социализм, где были фиксированные цены на весь ремонт бытовой техники, в каждом населенном пункте было КБО - комбинат бытового обслуживания, где ремонтировали технику, шили одежду, ремонт одежды, чинили обувь, зонты и проч. галантерею за оклад, и где цены были вполне приемлемые.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:56:19 18-02-2026

Все почтовые ящики завалены объявлениями с рукописными шрифтами для пенсионеров о ремонте техники, сантехработах и подобном. У меня их накопилось штук 30-40 за несколько лет. Бери, звони и проводи контрольную закупку.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:26:38 18-02-2026

Гость (11:56:19 18-02-2026) Все почтовые ящики завалены объявлениями с рукописными шрифт... я телефоны с таких листовок в онлайн заявки на быстроденьги оформляю. Или заявки на страховку, банковскую кредитку. Пусть их помучают звонками и смс

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:26:01 18-02-2026

Сегодня очень важно иметь во всех сферах услуг знакомых.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

12:32:25 18-02-2026

Заменил плату питания ТВ-1300р.бабуле(76лет),за работу не брал.А мастер взял 7000р.-менял 2 кондюка по 50р у этой платы,но она все равно обуглилась.Разводят на деньги,якобы серьезная поломка.И,кажется,это происходит очень часто.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:57:30 18-02-2026

Дурить население везде где только можно это такая политика?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:20:45 19-02-2026

Гость (20:57:30 18-02-2026) Дурить население везде где только можно это такая политика?... Это способ выживания.

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров