Девочке грозит ампутация пальца из-за травмы в бийском детсаду
Сотрудники не вызвали скорую, сославшись на отсутствие родителей
18 февраля 2026, 11:16, ИА Амител
Семилетняя Вика* едва не лишилась пальца из-за несчастного случая и бездействия воспитателей в детском саду № 83 Бийска. Подробности сообщает Telegram-канал "112".
Дети спустились на первый этаж, чтобы идти на физкультуру, и встали между спортзалом и дверью. В этот момент из зала выходила другая группа. Воспитательница попросила Вику* и других детей прижаться к стене, чтобы пропустить ребят. Девочка прижалась и положила руку на открытую дверь. Один из мальчиков закрыл дверь и сильно придавил ей палец.
По словам матери девочки, пока ребенок истекал кровью, сотрудники детсада лишь меняли повязку и ждали приезда родителей. Вызывать скорую без них они отказались, заявив, что не имеют права.
Мать самостоятельно отвезла дочь в больницу, где палец зашили. Однако из-за торчащей кости врачи не исключают ампутацию. Сейчас семья объезжает разные клиники, пытаясь спасти палец. При этом руководство детского сада до сих пор не связалось с ними и не прокомментировало ситуацию.
*Имя изменено
11:49:46 18-02-2026
Бедных педагогов, воспитателей затравили!, они уже всего боятся!, хотя здравый смысл должен же присутствовать! Вызов скорой помощи и приезд родителей не должны стоять на одной строчке!!!, а если они в Барнаул уехали с утра и к 17 часам приедут назад, что кровью истечь...., крайне непрофессиональные и опасные действия ......
12:04:02 18-02-2026
Сейчас на заведующую всех собак свесят и премии лишат. Она же крайняя останется.
В курсе. Не раз проходили.
12:48:15 18-02-2026
Да, воспитатель детского сада обязан вызвать скорую помощь ребенку без согласия родителей, если возникла угроза его жизни или здоровью. Педагог обязан оказать первую помощь и вызвать медиков при травмах, отравлениях, потере сознания или нарушении дыхания, не дожидаясь согласия родителей, согласно законодательству РФ. Экстренная ситуация: Если жизни ребенка угрожает опасность, согласие родителей или самого ребенка не требуется (ст. 20 ФЗ № 323).
Воспитатели об этом должны знать?! Это вопрос.