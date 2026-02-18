Девочке грозит ампутация пальца из-за травмы в бийском детсаду

Сотрудники не вызвали скорую, сославшись на отсутствие родителей

18 февраля 2026, 11:16, ИА Амител

Пострадавшая девочка / Фото: Telegram-канал "112"

Семилетняя Вика* едва не лишилась пальца из-за несчастного случая и бездействия воспитателей в детском саду № 83 Бийска. Подробности сообщает Telegram-канал "112".

Дети спустились на первый этаж, чтобы идти на физкультуру, и встали между спортзалом и дверью. В этот момент из зала выходила другая группа. Воспитательница попросила Вику* и других детей прижаться к стене, чтобы пропустить ребят. Девочка прижалась и положила руку на открытую дверь. Один из мальчиков закрыл дверь и сильно придавил ей палец.

По словам матери девочки, пока ребенок истекал кровью, сотрудники детсада лишь меняли повязку и ждали приезда родителей. Вызывать скорую без них они отказались, заявив, что не имеют права.

Мать самостоятельно отвезла дочь в больницу, где палец зашили. Однако из-за торчащей кости врачи не исключают ампутацию. Сейчас семья объезжает разные клиники, пытаясь спасти палец. При этом руководство детского сада до сих пор не связалось с ними и не прокомментировало ситуацию.

*Имя изменено