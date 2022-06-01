12 тонн краснокнижного растения изъяли у контрабандистов в Республике Алтай

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России и таможенники в Республике Алтай изъяли у контрабандистов 12 тонн краснокнижного растения родиола розовая. Об этом рассказали в пресс-службе Погрануправления.

Растение добывали на территории Усть-Канского и Усть-Коксинского районов, после чего вывозили в Бийский район, чтобы хранить на складе в селе Боровом. Высушенное сырьё готовили к отправке в одну из европейских стран.

По предварительным данным, за сбыт 12 тонн растения контрабандисты могли получить около 25 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае сотрудники линейного управления МВД расследовали уголовное дело о незаконном обороте местным жителем немаркированного алкоголя и табака.