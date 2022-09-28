Бывший футболист сборной России Билялетдинов получил повестку

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу Динияр Билялетдинов получил повестку из военкомата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его отца Рината Билялетдинова.

«Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад. То есть да, он принимал присягу, но служил по спортивной линии», — сказал он.

Он добавил, что Билялетдинову 37 лет, тогда как призывать должны до 35 лет.

«Сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка или её прислали рано. Всякое может быть. Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо. А пока президент установил частичную, всё должно быть по закону», — сказал Ринат Билялетдинов.