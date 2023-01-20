Два дома и баня сгорели в Алтайском крае из-за небезопасного использования печей

Инциденты случились в Павловском и Тальменском районах

20 января 2023, 15:05, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Два частных дома сгорели в Алтайском крае из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. В обоих случаях никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В селе Озерки Тальменского района потушили дом и баню. Пройденная огнём площадь составила 150 квадратных метров, работали на месте 14 человек и 5 единиц техники. А в селе Стуково Павловского района с пожаром в частном доме боролись 9 человек на 4 спецмашинах. Площадь пожара – 120 квадратных метров.