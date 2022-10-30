Из кранов в алтайском городе течёт «чёрная» вода

Жители города Алейска Алтайского края пожаловались на «чёрную» воду из-под крана. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале «В курсе 22».

По словам горожанина, проблемы с горячей водой начались после того, как её провела Шипуновская тепловая компания.

«Поговаривают, что при строительстве водопровода были использованы не те трубы, поэтому они всегда будут давать такую „черноту“», — написал местный житель.

Он также рассказал, что жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру «не дают никакого результата».