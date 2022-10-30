Из кранов в алтайском городе течёт «чёрная» вода
По словам местных, жалобы в прокуратуру и Роспотребнадзор «не дают никакого результата»
30 октября 2022, 18:29, Никита Черников
Жители города Алейска Алтайского края пожаловались на «чёрную» воду из-под крана. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале «В курсе 22».
По словам горожанина, проблемы с горячей водой начались после того, как её провела Шипуновская тепловая компания.
«Поговаривают, что при строительстве водопровода были использованы не те трубы, поэтому они всегда будут давать такую „черноту“», — написал местный житель.
Он также рассказал, что жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру «не дают никакого результата».
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