В Барнауле произошло массовое ДТП на перекрёстке, который «кто-то захотел проскочить»

Фото: vk.com/incident22

Массовое ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Профинтерна, сообщает «Инцидент Барнаул».

«В городской Госавтоинспекции рассказали, что ДТП без пострадавших, оформлено с материальным ущербом», — уточнили в паблике.

В комментариях отметили, что один из водителей не посмотрел по сторонам и захотел проскочить перекрёсток на жёлтый сигнал светофора.