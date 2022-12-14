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В Барнауле произошло массовое ДТП на перекрёстке, который «кто-то захотел проскочить»

ДТП без пострадавших, оформлено с материальным ущербом

14 декабря 2022, 17:19
Фото: vk.com/incident22

Массовое ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Профинтерна, сообщает «Инцидент Барнаул».

«В городской Госавтоинспекции рассказали, что ДТП без пострадавших, оформлено с материальным ущербом», — уточнили в паблике.

В комментариях отметили, что один из водителей не посмотрел по сторонам и захотел проскочить перекрёсток на жёлтый сигнал светофора.

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