В Барнауле произошло массовое ДТП на перекрёстке, который «кто-то захотел проскочить»
ДТП без пострадавших, оформлено с материальным ущербом
14 декабря 2022, 17:19
Фото: vk.com/incident22
Массовое ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Профинтерна, сообщает «Инцидент Барнаул».
«В городской Госавтоинспекции рассказали, что ДТП без пострадавших, оформлено с материальным ущербом», — уточнили в паблике.
В комментариях отметили, что один из водителей не посмотрел по сторонам и захотел проскочить перекрёсток на жёлтый сигнал светофора.
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