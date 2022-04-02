В Барнауле водитель Toyota RAV4 «залетел» на отбойник и повис в воздухе

В районе Нового моста в Барнауле водитель автомобиля Toyota RAV4 заехал на дорожный отбойник и повис на нем. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Как именно водителю удалось «забраться» на ограждение не уточняется. На месте работали сотрудники полиции, о пострадавших не сообщается.