В Барнауле водитель Toyota RAV4 «залетел» на отбойник и повис в воздухе

Как транспортное средство угодило на ограждение — не уточняется

2 апреля 2022, 14:59

В районе Нового моста в Барнауле водитель автомобиля Toyota RAV4 заехал на дорожный отбойник и повис на нем. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Как именно водителю удалось «забраться» на ограждение не уточняется. На месте работали сотрудники полиции, о пострадавших не сообщается.

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