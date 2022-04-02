В Барнауле водитель Toyota RAV4 «залетел» на отбойник и повис в воздухе
Как транспортное средство угодило на ограждение — не уточняется
2 апреля 2022, 14:59
В районе Нового моста в Барнауле водитель автомобиля Toyota RAV4 заехал на дорожный отбойник и повис на нем. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».
Как именно водителю удалось «забраться» на ограждение не уточняется. На месте работали сотрудники полиции, о пострадавших не сообщается.
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