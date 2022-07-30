В Новосибирске у хозяев украли пса-чемпиона, стоимостью в 100 тысяч рублей

27 июля в Новосибирске пропал титулованный пес Барон. Стоимость собаки составляет около 100 тысяч рублей, а это значит, что если его похитили, то преступникам «светит» уголовное дело.

Хозяйка собаки всю жизнь занимается разведением золотых ретриверов и даже открыла собственный питомник. Барона она приобрела еще щенком на Урале в месте с ней он завоевал более 10 медалей.

У титулованного пса было два хозяина: владелица питомника Юлия, возившая Барона на выставки, и Ольга, с которой пес жил с двухмесячного возраста. В день пропажи пес был с Ольгой на даче.

По словам Юлии, в день пропажи Ольга принимала роды у другой собаки, а Барон выскочил из дома и убежал. Собаку пошли искать, но время было упущено и найти его не смогли.

Муж Ольги Николай рассказал о том, что семья тяжело переживает потерю питомца. За последние три года он сбегал всего один раз, но уже через 20 минут вернулся.

Мужчина предполагает, что собаку могли увезти. Похищать его для разведения щенков глупо, потому что все документы остались у хозяев, а если его просто забрали с улицы, то за такой собакой нужен особый уход.

«Свидетелей пока не нашлось — это был будний день, на дачах сейчас одни бабушки и дедушки, большинство домиков стоят пустые. Скрывать такую собаку жалко, она стоит более 100 тысяч рублей и должна красоваться на выставках. Но о чемпионстве Барона слышали только собаководы, для всех остальных это просто красивый дружелюбный «мальчик», — цитирует хозяйку собаки «КП-Новосибирск».