В Новосибирской области родители умершей от менингита девочки добиваются возбуждения дела на главврача

В Новосибирской области родители 12-летней девочки, умершей от менингита, добиваются возбуждения дела в отношении главврача больницы. Как сообщает «КП-Новосибирск», они уже получили результаты экспертизы, проведённой страховой компанией, из которой следует, что школьнице неверно оказывали медпомощь.

Издание отмечает, что ранее ребёнку поставили в школе прививку от клещевого энцефалита. Придя домой, пятиклассница пожаловалась на сильные головные боли, также у неё поднялась температура. Ребёнка на скорой увезли в районную больницу, где врач, со слов матери, решила, что у школьницы ОРВИ. Через несколько часов девочка впала в кому, а через 12 дней скончалась от менингита.

Мама девочки предоставила в редакцию «Комсомолки» результаты экспертизы страховой компании, где прописаны нарушения со стороны медиков. Как выяснилось, ребёнку неверно поставили предварительный диагноз, недооценили степень тяжести пациентки и не провели обследование нервной системы, что затруднило своевременную постановку диагноза «нейроинфекция». Кроме того, девочку сразу должны были направить в специализированную больницу, но этого не произошло.

«Вместо этого Ангелине ставили анальгин с каким-то обезболивающим. Нас не осмотрел ни невролог, ни инфекционист, хотя у дочки была рвота», — рассказала мать ребёнка.

В связи с этим эксперты страховой компании указали ещё на одну ошибку: «Неверный выбор жаропонижающего препарата явился дефектом в оказании медицинской помощи». Помимо этого, врачи неверно расписали результаты анализа на бакпосев крови, отметили эксперты. По словам мамы умершей девочки, взяли они его у неё не при поступлении, а почти через четыре часа, когда её состояние резко ухудшилось. А ещё через несколько часов родителям сообщили, что школьница впала в кому. Через 12 дней она скончалась.

Теперь семья школьницы добивается наказания виновных. Со слов мамы умершего ребёнка, по факту смерти её дочери уже возбудили уголовное дело, но не в отношении конкретного лица.