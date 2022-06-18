Забрали из семьи. Жительница Новосибирска заболела гепатитом C после изнасилования и лишилась приёмного сына

44-летняя жительница Новосибирска Дарья* заболела гепатитом С после изнасилования и теперь служба опеки отобрала у неё ребёнка: по закону человек с таким заболеванием не имеет права опекать несовершеннолетнего. Женщина требует вернуть мальчика, сообщает «КП-Новосибирск».

Сибирячка рассказала изданию, что со своим будущим насильником по имени Кирилл* она познакомилась в 2005 году, но из-за его дурного характера молодые люди быстро расстались, не успев съехаться: мужчина плохо обращался с сыном Дарьи от первого брака.

В дальнейшем женщина нашла нового мужа — он и помог вырастить сына, которому сейчас 19 лет. Девять лет назад семья также взяла под опеку мальчика из детдома — ему на тот момент было два года и, по словам женщины, всё было замечательно до тех пор, пока в её жизни снова не появился Кирилл.

«Мы с семьёй переехали в тот же район, где я жила раньше. А Кирилл, оказалось, оттуда никуда и не уезжал. Мы столкнулись на улице. Он меня просто затащил в небольшой лесок около дома. Вырваться я не могла: он весил под 120 килограммов, так что просто скрутил меня и изнасиловал», — рассказала жительница Новосибирска.

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Дарья в итоге обратилась в полицию, но дело не открыли, из-за того что через несколько недель насильник скончался от диабетического приступа. У женщины тем временем начались проблемы с речью, анализы показали гепатит С. Горожанка уверена, что заразилась именно от Кирилла.

Врачи были вынуждены сообщить о болезни Дарьи в службу опеки, и три месяца назад приёмного 11-летнего мальчика забрали из семьи. Женщина говорит, что встречаться с ним ей не позволяют.

При этом, как рассказала «КП-Новосибирск» уполномоченной по правам ребёнка в НСО Надежда Болтенко, проблема в этой истории не только в болезни Дарьи, но и в алкоголизме, которым она страдает. Более того, отмечает омбудсмен, в ноябре прошлого года сибирячка добровольно подписала отказ от опеки в связи с ухудшением здоровья, а ещё она не имеет официального подтверждения о том, что её изнасиловали: Дарья порвала документы, которые ей дали в полиции.

«Дарья жаловалась, что её приёмному сыну не дают общаться с ней по телефону. Но это не так. Видимо, самому мальчику разговоры даются тяжело. Он после них меняется, становится замкнутым», — рассказала Болтенко.

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Дарья, в свою очередь, утверждает, что увлеклась спиртным только после изнасилования. Сейчас же она хочет лишь вернуть сына. Надежда Болтенко пообещала подробнее разобраться в ситуации.

Вернётся ли в итоге изъятый из семьи мальчик к своим приёмным родителям, пока неясно. Однако юристы изданию рассказали, что по закону Дарье необходимо пройти лечение от гепатита, выйти в ремиссию, получить соответствующую медицинскую справку и только потом восстановиться в правах опекуна.

* Имена изменены.