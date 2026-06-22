Не доверяйте неожиданным сообщениям и всегда перепроверяйте информацию через официальные приложения банков

22 июня 2026, 14:35, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

Злоумышленники звонят россиянам под предлогом набора на службу по контракту, сообщил РИА Новости депутат Государственной Думы Каплан Панеш.

«Схема обмана выглядит следующим образом: мошенники начинают разговор с вопроса о том, интересовался ли собеседник службой по контракту. Затем они просят уточнить личные данные и назвать код из СМС якобы для подтверждения личности. После этого они получают доступ к банковским приложениям и могут оформить кредиты на имя жертвы, что приводит к финансовым потерям», — рассказал парламентарий.

По словам депутата, мошенники рассчитывают на патриотизм и желание людей служить в армии. Они используют эти чувства, чтобы ввести людей в заблуждение.

Панеш призвал граждан быть бдительными и не доверять звонкам, которые поступают без предварительного запроса. Он подчеркнул, что официальные структуры не набирают на службу таким образом.

«Если кто-то просит назвать код, следует немедленно прекратить разговор и проверить состояние банковских счетов», — заключил депутат.

Ранее эксперт назвал три слова, которые ни в коем случае нельзя говорить мошенникам. Злоумышленники синтезируют из отдельных слов фразы для подтверждения финансовых операций.