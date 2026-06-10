Злоумышленники синтезируют из отдельных слов фразы для подтверждения финансовых операций

10 июня 2026, 14:03, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Руководитель городского онлайн‑проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина предупредила РИА Новости о серьезной опасности произнесения некоторых фраз в разговоре с мошенниками.

По словам эксперта, слова "да", "подтверждаю" и "согласен" нельзя произносить при общении с потенциальными злоумышленниками: их могут вырезать из аудиозаписи и использовать для голосового подтверждения финансовых операций от имени жертвы — например, в банковских системах.

Шилина пояснила, что мошенники способны с помощью технологий синтезированной речи склеить отдельные записанные слова в цельную фразу вроде "да, я подтверждаю перевод". В результате жертва может даже не заметить, как ее короткое "да" превратилось в формальное разрешение на списание денег.

В качестве надежной защиты эксперт рекомендует придерживаться простого правила: в подозрительном разговоре не стоит произносить никаких подтверждающих фраз. Оптимальная реакция — четко сказать: "Я сейчас перезвоню сам", после чего сразу положить трубку.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян с арендой дач.



