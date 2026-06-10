Эксперт назвал три слова, которые ни в коем случае нельзя говорить мошенникам
Злоумышленники синтезируют из отдельных слов фразы для подтверждения финансовых операций
10 июня 2026, 14:03, ИА Амител
Руководитель городского онлайн‑проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина предупредила РИА Новости о серьезной опасности произнесения некоторых фраз в разговоре с мошенниками.
По словам эксперта, слова "да", "подтверждаю" и "согласен" нельзя произносить при общении с потенциальными злоумышленниками: их могут вырезать из аудиозаписи и использовать для голосового подтверждения финансовых операций от имени жертвы — например, в банковских системах.
Шилина пояснила, что мошенники способны с помощью технологий синтезированной речи склеить отдельные записанные слова в цельную фразу вроде "да, я подтверждаю перевод". В результате жертва может даже не заметить, как ее короткое "да" превратилось в формальное разрешение на списание денег.
В качестве надежной защиты эксперт рекомендует придерживаться простого правила: в подозрительном разговоре не стоит произносить никаких подтверждающих фраз. Оптимальная реакция — четко сказать: "Я сейчас перезвоню сам", после чего сразу положить трубку.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян с арендой дач.
14:28:25 10-06-2026
Гнать таких "экспертов" взашей. Только с помощью пароля вас могут ограбить. А то довели людей до абсурда, одними междометиями общаться скоро станут.
20:34:05 10-06-2026
Лучше сразу послать на три буквы!
23:05:21 10-06-2026
Лучше сразу послать на три буквы!
А вдруг это код?
05:20:48 16-06-2026
3 буквы - это ОРЗ или ФСБ?