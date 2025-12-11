НОВОСТИЭкономика

Россияне должны банкам 18 триллионов рублей

О кредитной задолженности жителей страны рассказали в Центробанке

11 декабря 2025, 16:00, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Как сообщили представители Центробанка, население страны демонстрирует значительную зависимость от кредитов. Почти половина совокупного долга приходится на долю граждан, имеющих три и более активных кредитных соглашения.

Несмотря на незначительное уменьшение в первой половине года, общий объем задолженности россиян перед банками достигает 18 триллионов рублей.

При этом около десяти миллионов заемщиков продолжали увеличивать объем своих долговых обязательств. В Центробанке подчеркивают, что все больше граждан предпочитают оформлять кредиты на длительный срок, от четырех до пяти лет, что на фоне высоких процентных ставок делает кредитную нагрузку более стабильной, но и более обременительной.

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

16:42:03 11-12-2025

Встречный вопрос, а банкиры россиянам, случайно, ничего не должны???

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:27 11-12-2025

Гость (16:42:03 11-12-2025) Встречный вопрос, а банкиры россиянам, случайно, ничего не д... палками в кредиты никто не гонит.... включайте вовремя мозги

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:49:11 12-12-2025

Гость (16:50:27 11-12-2025) палками в кредиты никто не гонит.... включайте вовремя мозги...
Пора задуматься о булыжниках...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:43:16 11-12-2025

Чему же здесь удивляться. Постоянно рапортуется о росте благосостояния россиян, росте потребления, с которым пытается бороться ЦБ высокой ключевой ставкой. А непослушные россияне требуют повышения налогов, тарифов, утилизационных и технологических сборов, чтобы счастливым строем пойти в банки за кредитами.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:42:47 12-12-2025

Гость (16:43:16 11-12-2025) Чему же здесь удивляться. Постоянно рапортуется о росте благ... Мимо. Это в основном ипотечные кредиты. Небольшой бум на новое жилье, который может быть связан с известными недавними событиями со вторичкой.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:43:18 11-12-2025

Это не банки а ростовщики... И сколько же банки должны по советским вкладам. Ограбили весь народ у кого на сберкнижках денюжка была. Вернули то копейки и где разница?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:03:48 11-12-2025

Закономерно. Жить не по средствам можно либо криминальным способом либо будучи постоянным должником банка. Люди делают выбор сами, но ответственность за этот выбор обычно пытаются свалить на кого-то.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пеший

17:08:06 11-12-2025

Простите им эти кредиты, узбекам, африканцам и арабам же прощаем..

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:57:24 11-12-2025

Олигархат в банках работал в 90-е. Нам деньги не давали, сами брали на приватизацию. Прохоров, Мельниченко, Авен работали в банках.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:45:22 11-12-2025

Реальный долг ЦБ перед гражданами, чьи советские вклады были де-факто экспроприированы, едва ли меньше 18-ти трлн в буржуйских "рублях" даже после т.н. "деноминации"!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:22:33 11-12-2025

18 триллионов долгов делим на население России 180 млн. Человек, получается 1 миллион на человека.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:11:51 12-12-2025

Гость (20:22:33 11-12-2025) 18 триллионов долгов делим на население России 180 млн. Чело... 100 000 получается на человека, счетовод.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:48:07 12-12-2025

А сколько эти паразиты должны народу? В корне неправильное название статейки.

  0 Нравится
Ответить
