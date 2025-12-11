Россияне должны банкам 18 триллионов рублей

О кредитной задолженности жителей страны рассказали в Центробанке

11 декабря 2025, 16:00, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Как сообщили представители Центробанка, население страны демонстрирует значительную зависимость от кредитов. Почти половина совокупного долга приходится на долю граждан, имеющих три и более активных кредитных соглашения.

Несмотря на незначительное уменьшение в первой половине года, общий объем задолженности россиян перед банками достигает 18 триллионов рублей.

При этом около десяти миллионов заемщиков продолжали увеличивать объем своих долговых обязательств. В Центробанке подчеркивают, что все больше граждан предпочитают оформлять кредиты на длительный срок, от четырех до пяти лет, что на фоне высоких процентных ставок делает кредитную нагрузку более стабильной, но и более обременительной.