Россиян предостерегли от покупки опасных сувениров к 23 Февраля
За подобные подарки могут возбудить дело, отмечает юрист
22 февраля 2026, 10:31, ИА Амител
Покупка сувенирных "удостоверений" к 23 Февраля может обернуться уголовным делом, заявил РИА Новости адвокат Олег Зернов.
Он отметил, что популярность подобных подарков перед Днем защитника Отечества увеличивается. Некоторые продавцы при этом предлагают экземпляры с настоящей символикой и названиями действующих российских структур. По статье 327 УК РФ за приобретение, хранение и использование такого удостоверения можно лишиться свободы на срок до одного года.
«Я рекомендовал бы гражданам избавиться от такого опасного подарка, а типографиям — не заниматься изготовлением подобных удостоверений или очень внимательно проверять их содержание», — советует юрист.
Ранее священник назвал неуместными застолья 23 февраля из-за начала Великого поста. В 2026 году День защитника Отечества выпадает на первую, самую строгую неделю поста.
11:11:42 22-02-2026
Дарите носки и пену для бритья. Ну и что, что банально, зато всегда пригодиться и по закону не привлекут.