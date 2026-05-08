Россияне пожаловались на уголовные дела после получения соцконтрактов на открытие бизнеса

На фоне происходящего среди получателей соцконтрактов растет тревога

08 мая 2026, 12:31, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

В России самозанятые и индивидуальные предприниматели, получившие соцконтракты на открытие бизнеса, начали массово становиться фигурантами уголовных дел о мошенничестве. По словам самих предпринимателей, претензии со стороны правоохранительных органов связаны с переводами на банковские карты, которые следствие считает скрытыми доходами.

Как сообщает Baza, проверки активизировались в январе и феврале 2026 года. К владельцам небольших бизнесов — от бьюти-кабинетов до кофеен — начали приходить сотрудники ОБЭП. Предприниматели утверждают, что после получения господдержки исправно вели деятельность и отчитывались перед органами соцзащиты, однако спустя время столкнулись с обвинениями в незаконном получении выплат.

Социальный контракт — это мера поддержки малоимущих граждан, позволяющая получить деньги на запуск собственного дела. При этом претендент обязан подтвердить низкий уровень дохода. Именно вокруг этого условия сейчас и возникают претензии.

По данным публикации, причиной для возбуждения дел становятся старые денежные переводы, поступавшие на карты еще до оформления соцконтракта. Следствие рассматривает их как доход, который мог повлиять на признание человека малоимущим. По предварительным оценкам, фигурантами подобных разбирательств уже стали десятки россиян.

Одним из самых обсуждаемых случаев стала история жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль. Девушка получила 350 тысяч рублей на открытие кабинета по наращиванию ресниц, однако позже у нее прошел обыск, после которого предпринимательница почти двое суток провела в изоляторе временного содержания. По словам самой Пигуль, поводом для претензий стало предполагаемое превышение лимита дохода примерно на 52 рубля в месяц. Сейчас материалы дела находятся в прокуратуре.

С похожей ситуацией столкнулась предпринимательница из Уфы Диана А., которая открыла кофейню на средства соцконтракта. По ее словам, интерес силовиков появился после конфликта с арендодателем. Во время проверки сотрудники ОБЭП начали задавать вопросы о старых банковских переводах, а также предъявили заявления неизвестного мужчины, утверждавшего, что девушка якобы занималась оказанием интимных услуг и скрывала этот доход.

Еще одна история произошла в Рязани. Местная предпринимательница Ирина В. рассказала, что оперативники записались к ней в салон под видом клиентов, после чего изъяли телефон и несколько часов допрашивали о денежных поступлениях на счет. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Юристы отмечают, что государственная поддержка действительно предоставляется только нуждающимся гражданам, а любые сомнения в достоверности представленных сведений могут стать основанием для уголовного дела. При этом сами предприниматели утверждают, что не скрывали подработки и не пытались обмануть органы соцзащиты.

На фоне происходящего среди получателей соцконтрактов растет тревога. Люди опасаются, что даже незначительные расхождения в доходах или старые переводы могут стать поводом для серьезных претензий со стороны правоохранительных органов.