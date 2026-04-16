В России предложили сажать за покровительство бизнесу без доказательства взятки
Помощь бизнесу не всегда выражается в деньгах — это могут быть "добрые слова", содействие родственникам или участие в совместном бизнесе
16 апреля 2026, 13:45, ИА Амител
Покровительство бизнесу со стороны госслужащих предлагают выделить в отдельный вид правонарушения и ввести за него уголовную ответственность. С такой инициативой выступил заведующий лабораторией противодействия коррупции Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Юрий Трунцевский в беседе с РИА Новости.
По его словам, сегодня проблема заключается в том, что привлечь чиновника к ответственности за покровительство можно только после того, как доказан факт взятки. Однако помощь бизнесу не всегда выражается в деньгах — это могут быть "добрые слова", содействие родственникам или участие в совместном бизнесе.
В результате должностные лица безнаказанно нарушают конкуренцию, не оформляя это как передачу материальных ценностей.
Трунцевский предлагает пресекать покровительство на ранней стадии, как только началась незаконная деятельность, и дифференцировать ответственность: уголовную — за покровительство коммерческим структурам, и дисциплинарную — за "крышевание" внутри собственной организации.
14:31:34 16-04-2026
После "сажать" все слова лишние.
15:11:11 16-04-2026
А судьи кто!?!....