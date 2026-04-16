В России предложили сажать за покровительство бизнесу без доказательства взятки

Помощь бизнесу не всегда выражается в деньгах — это могут быть "добрые слова", содействие родственникам или участие в совместном бизнесе

16 апреля 2026, 13:45, ИА Амител

Тюрьма / Фото: amic.ru

Покровительство бизнесу со стороны госслужащих предлагают выделить в отдельный вид правонарушения и ввести за него уголовную ответственность. С такой инициативой выступил заведующий лабораторией противодействия коррупции Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Юрий Трунцевский в беседе с РИА Новости.

По его словам, сегодня проблема заключается в том, что привлечь чиновника к ответственности за покровительство можно только после того, как доказан факт взятки. Однако помощь бизнесу не всегда выражается в деньгах — это могут быть "добрые слова", содействие родственникам или участие в совместном бизнесе.

В результате должностные лица безнаказанно нарушают конкуренцию, не оформляя это как передачу материальных ценностей.

Трунцевский предлагает пресекать покровительство на ранней стадии, как только началась незаконная деятельность, и дифференцировать ответственность: уголовную — за покровительство коммерческим структурам, и дисциплинарную — за "крышевание" внутри собственной организации.