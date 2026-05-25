Сибирский бизнес-колледж отметил 10-летие большим концертом в филармонии

В колледже подвели итоги учебного года, наградили лучших и рассказали о развитии новых направлений

25 мая 2026, 16:35, ИА Амител

Юбилей СБК / Фото: Анастасия Черникова / amic.ru

22 мая в концертном зале Государственной филармонии Алтайского края Сибирский бизнес-колледж отметил 10-летие. Юбилейный вечер собрал студентов, преподавателей, выпускников, руководство и почетных гостей — представителей администрации Барнаула, Алтайского краевого Законодательного собрания, Министерства образования и науки региона, Барнаульской городской Думы и других органов власти. В программе были поздравления, концертные номера, награждения и итоги учебного года. Со сцены чествовали лучших студентов, педагогов и сотрудников, подвели итоги первого конкурса на лучшего студента и лучшую группу, а еще исполнили одну детскую мечту.

Молодой колледж с большими амбициями

Директор СБК, кандидат педагогических наук Наталья Акарачкина отметила, что за десять лет учебное заведение заметно выросло. Если в первые годы здесь училось около 100 студентов, то сегодня — уже 1,5 тысячи.

«Нашему колледжу всего 10 лет, и, наверное, именно потому, что мы молоды, — мы динамичны», — сказала Наталья Акарачкина.

По ее словам, колледж постоянно совершенствуется и развивается, открывает новые направления. Среди ближайших планов — запуск специальности, связанной с технологиями искусственного интеллекта. Также колледж присматривается к креативным индустриям, развивает сеть филиалов в Сибири и за ее пределами. Один из них уже открыли в Красноярске.

Юбилей СБК / Фото: Анастасия Черникова / amic.ru

Учат те, кто сам работает в профессии

О практической стороне обучения рассказал декан Сибирского бизнес-колледжа, подполковник МВД в отставке Сергей Забродин. По его словам, колледж гордится и выпускниками, и нынешними студентами, среди которых есть европейские чемпионы и чемпионы России по различным видам спорта, участники патриотических проектов и активисты.

Выпускники СБК работают в правоохранительных органах, городской администрации, сфере образования, многие из них открыли собственное дело.

«У нас в основном преподавательский состав — это практики. Те, кто работали, работают и преподают», — отметил Сергей Забродин.

Сам он больше 20 лет служил в полиции, а теперь передает опыт студентам правоохранительного направления. По словам декана, такой подход помогает ребятам лучше понимать, с чем предстоит столкнуться в профессии.

Сергей Забродин также подчеркнул, что среднее профессиональное образование сегодня становится все более востребованным, а его качество приближено к высшему. Студенты проходят практику в организациях, где затем могут работать, а работодатели уже во время обучения присматриваются к будущим специалистам.

Это подтверждают и сами обучающиеся: для них колледж — не только лекции, но и подготовка к реальной работе.

Студент второго курса Сергей Рысов учится на правоохранительном направлении. По его словам, в СБК он ценит не только качество обучения, но и атмосферу. Здесь дают теоретическую, физическую и практическую подготовку, а рядом активные и открытые ребята, к которым всегда можно обратиться за помощью.

Подарок для юной артистки

Одним из теплых моментов праздничного вечера стал подарок для юной исполнительницы, лауреата Московской бардовской песни Таисии Толстых. Сибирский бизнес-колледж совместно с председателем Алтайской краевой организации Российского профсоюза работников промышленности Юрием Комиссаром исполнили мечту девочки и подарили ей прямо на сцене гитару после выступления.