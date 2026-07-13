Россиянка взяла у подруги ребенка-инвалида, чтобы без очереди заправиться на АЗС

Правоохранители установили личность женщины

13 июля 2026, 10:14, ИА Амител

Очередь на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жительница Пензы "взяла в аренду" у подруги ребенка-инвалида, чтобы заправиться без очереди, и рассказала об этом на видео, сообщает "Подъем".

«То чувство, когда надо заправить машину и ты взяла у подруги ребенка с инвалидностью. Взяла справочку, поеду сейчас заправлять машину без очереди. Лайфхак», — отметила женщина.

В итоге ее заправили на резервной колонке, в то время как все остальные автомобилисты стояли в большой очереди.

Как сообщает ТАСС, правоохранители установили личность женщины. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что водители в России стали притворяться инвалидами, чтобы обойти очереди на АЗС. Волонтеры борются с поддельными удостоверениями с помощью чат‑бота.