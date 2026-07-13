Россиянка взяла у подруги ребенка-инвалида, чтобы без очереди заправиться на АЗС
Правоохранители установили личность женщины
13 июля 2026, 10:14, ИА Амител
Жительница Пензы "взяла в аренду" у подруги ребенка-инвалида, чтобы заправиться без очереди, и рассказала об этом на видео, сообщает "Подъем".
«То чувство, когда надо заправить машину и ты взяла у подруги ребенка с инвалидностью. Взяла справочку, поеду сейчас заправлять машину без очереди. Лайфхак», — отметила женщина.
В итоге ее заправили на резервной колонке, в то время как все остальные автомобилисты стояли в большой очереди.
Как сообщает ТАСС, правоохранители установили личность женщины. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что водители в России стали притворяться инвалидами, чтобы обойти очереди на АЗС. Волонтеры борются с поддельными удостоверениями с помощью чат‑бота.
10:18:32 13-07-2026
деградация дамы на лицо
10:36:04 13-07-2026
Гость (10:18:32 13-07-2026) деградация дамы на лицо ... Я бы сказала страны
12:31:40 13-07-2026
Гость (10:18:32 13-07-2026) деградация дамы на лицо ... Дама всё сделала в рамках закона и положенных льгот.
Какие льготы - так и пользуются ими. Инвалид? Инвалид. Значит заправляй!
15:50:07 13-07-2026
Гость (10:18:32 13-07-2026) деградация дамы на лицо ... Нашел в ресурсе видео. "На лицо" у дамы силикона несколько кг. Это не деградация, такие умственные способности были изначально, коль догадалась выложить эту "жесть".
10:24:56 13-07-2026
голь на выдумку- хитра
10:26:11 13-07-2026
Тот случай, когда язык мой - враг мой)
10:32:07 13-07-2026
че там с очередями ? кто знает ?
где кто мимо ехал че там с бензом ?
10:35:37 13-07-2026
А что где-то написано, что ребенок прям её должен быть?
А если я допустим волонтёр и воду чужих детей инвалидов, тоже иду на фиг?
10:37:48 13-07-2026
В конец оскотинились...
10:39:46 13-07-2026
Тот случай, когда приходиться крутиться. У меня отец не инвалид, ему 76 лет, в здравом уме. Обладает неплохим здоровьем. Но стоять в очереди на солнцепеке по 2-3 часа, и у здорового может сердце не выдержать, что говорить про человека 76 лет. Поэтому женщину не осуждаю, осуждаю тех, кто это допустил в стране, где находятся более 5% мировых залежей нефти (достоверно доказанных, а в реалии еще больше). Машина нужна, т.к. на электричках, автобусах, он уже не сможет перевезти все.
10:51:38 13-07-2026
Пузырек (10:39:46 13-07-2026) Тот случай, когда приходиться крутиться. У меня отец не инва... В 76 лучше бы автомобиль не водить самостоятельно.
12:22:08 13-07-2026
Гость (10:51:38 13-07-2026) В 76 лучше бы автомобиль не водить самостоятельно.... Он в свои 76 лет со стажем 55 лет водит лучше абсолютного большинства 30-летних. А уж про 20-летних вообще промолчу.
13:07:35 13-07-2026
Гость (10:51:38 13-07-2026) В 76 лучше бы автомобиль не водить самостоятельно.... А как ездить, на общественном транспорте который в Ж......, ну кроме Моусквы
10:47:22 13-07-2026
а может дама возила ребенка куда-то по просьбе подруги. мало ли что она где-то что-то ляпнула
11:07:24 13-07-2026
Всё это конечно очень прискорбно, когда люди используют чужую инвалидность для своей выгоды. Но осуждать не буду. Расскажу свою ситуацию. Жена работает с инвалидами, автомобиль использует для того чтобы приехать к ним, возит их, что бы им помочь в каких то делах. В субботу потратил два часа, чтобы залить 20 литров, вчера потратил 3 часа чтобы залить 20 литров, это ей как раз на неделю. Сам думаю уже, а не воспользоваться мне, чужой инвалидностью? Это не считая что автомобиль мой, расходники мой, деньги на бензин тоже.
13:09:16 13-07-2026
Иван (11:07:24 13-07-2026) Всё это конечно очень прискорбно, когда люди используют чужу... А чиновники минсоцзащиты так же в очередях стоят: Оськина, Репнин ...и тд.?
11:08:16 13-07-2026
Может ещё своей рукой незаметно давила пятку ребёнка чтобы он плакал (
12:20:40 13-07-2026
А может просто заправляться без очереди за 200? Что все на последние деньги живут? Ну не отложите вы в этом месяце на накопления. Пропустите месяцок.
12:29:29 13-07-2026
Нищеброд (12:20:40 13-07-2026) А может просто заправляться без очереди за 200? Что все на п... Долой рвачей и спекулянтов! Ни копейки им! Пусть подавятся!
12:55:44 13-07-2026
Нищеброд (12:20:40 13-07-2026) А может просто заправляться без очереди за 200? Что все на п... Откуда данные про месяцок? Это уже больше месяца длится. И только ситуация ухудшается. И когда закончится - неизвестно. У меня друг фермер уже волосы на голове рвет в предчуствии уборки урожая.
15:27:11 13-07-2026
Пузырек (12:55:44 13-07-2026) Откуда данные про месяцок? Это уже больше месяца длится. И т... Боюсь такими темпами, начнут школьников и гос работников, студентов, привлекать к уборке урожая, безвозмездно конечно.
14:43:05 13-07-2026
Нищеброд (12:20:40 13-07-2026) А может просто заправляться без очереди за 200? Что все на п... Да-да, особенно пенсам, елущим на свои дачи! Пусть заправляют без очередей литров 10 на всю пенсию!
13:26:17 13-07-2026
А в Казахстане бензин 35- 45 и очередей нет. Хотели...? Получите !
13:46:46 13-07-2026
Гость (13:26:17 13-07-2026) А в Казахстане бензин 35- 45 и очередей нет. Хотели...? Полу... И что ж ты еще не там?... скатертью дорожка!
14:16:25 13-07-2026
Гость (13:26:17 13-07-2026) А в Казахстане бензин 35- 45 и очередей нет. Хотели...? Полу... Не правда 334 тенге за литр курс 1 руб стоит 6,14 тенге
15:56:32 13-07-2026
Инна (14:16:25 13-07-2026) Не правда 334 тенге за литр курс 1 руб стоит 6,14 тенге... Ну 50 руб. 95-й. 40 руб. 92-й. Мы готовы. Но как купить то? И, кстати, на процентов 15 -20 дешевле, чем у нас. И без многочасовых очередей. Шах и мат. Мат еще и в голос.
13:42:35 13-07-2026
А что Ноем то? В вашей любимой Европе всю жизнь горючее под 200 в перещете на наши. Вы же хотите быть как они. Так будьте..
14:24:24 13-07-2026
Нытик (13:42:35 13-07-2026) А что Ноем то? В вашей любимой Европе всю жизнь горючее под ... Пересчитайте зарплаты тогда
14:32:23 13-07-2026
Нытик (13:42:35 13-07-2026) А что Ноем то? В вашей любимой Европе всю жизнь горючее под ... Не надо врать и передергивать. Европа для меня например точно не любимая, и там если бенз по 200 в пересчете на наши, то там и ЗП в разы больше чем у нас, для среднего гражданина это будет лишь небольшой долей в месячных тратах. У нас же такая цена пробьет очень ощутимую дыру в бюджете подавляющего большинства населения, у меня в том числе. В Европе бывал неоднократно ранее, общался там в Германии со многим русскоязычными, что еще в 80-90-е переехали туда из Немецкого района нашего края.
15:35:50 13-07-2026
Гость (14:32:23 13-07-2026) Не надо врать и передергивать. Европа для меня например точн... Нет вы интересные и смешные. Вам кто виноват? Что вы выбрали работу с такой ЗП? Идите учитесь. Работайте больше. Европейский уровень профессионализма продемонстрируйте. У меня тоже знакомые в Европе. Как вы работайте скорее всего вам там ещё бы меньше платили.
16:56:33 13-07-2026
гость (15:35:50 13-07-2026) Нет вы интересные и смешные. Вам кто виноват? Что вы выбрали... Да что ты говоришь, я со своим уровнем профессионализма легко обхожу любых западных работничков, проверено, пересекались на профильных мероприятиях. И ЗП я думаю у меня намного выше твоей, и выше в плане профессионализма в своей сфере мне расти просто некуда, потолок достигнут. Но ЗП даже моя относительно неплохая, особенно для Барнаула, она все равно во много раз меньше, чем у спеца такого же профиля, но в Европе. И это факт.
17:01:38 13-07-2026
гость (15:35:50 13-07-2026) Нет вы интересные и смешные. Вам кто виноват? Что вы выбрали... Да ты в Европе то никогда и не был, свистишь тут, мечтатель. Там своих бесполезных балаболов хватает
18:07:12 13-07-2026
гость (15:35:50 13-07-2026) Нет вы интересные и смешные. Вам кто виноват? Что вы выбрали... Выпнут тебя с работы,на которую родители пристроили, тогда посмотрим.