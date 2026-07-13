Федеральный девелопер запустил проект по КРТ в Горно-Алтайске

"Брусника" расселяет частные дома и готовит строительство жилого квартала с детским садом и общественными пространствами

13 июля 2026, 10:02, ИА Амител

Рендер нового жилого комплекса в Горно-Алтайске / Иллюстрация предоставлена девелопером

В Республике Алтай начали реализовывать новый формат застройки — в рамках комплексного развития территории (КРТ). Участок площадью 6,5 га будет осваивать федеральный девелопер "Брусника". По договору, заключенному в марте прошлого года, компания расселяет 35 частных домов, а затем построит на этой территории жилой комплекс.

Многоэтажки на месте частного сектора

КРТ реализуют в Горно-Алтайске. "Брусника" планирует построить четыре очереди жилья общей площадью около 70 тыс. кв. м. По условиям договора девелопер передаст 21 квартиру в собственность города и возведет детский сад на 125 мест.

Как пояснил директор проекта Борис Зырянов, в архитектуре и дворовых пространствах хотят использовать мотивы местной природы и культуры. В озеленении рассматривают эндемичные растения региона — кедры, сосны, лиственницы и другие виды. Первые этажи жилых домов отдадут под коммерческие помещения, внутренние территории квартала закроют для автомобилей.

«Наш первый проект в Республике Алтай станет местом встречи с Горным Алтаем — отсюда начинается путь к его горам и долинам, рекам и озерам. На фоне перераспределения турпотоков внутри страны это особенно актуально: по данным отраслевых оценок, ежегодно до 3–4 млн россиян в качестве альтернативы зарубежным направлениям и южным курортам России могут выбирать Алтай», — отметил Борис Зырянов.

Первый этап расселения уже завершен: сумма выплаченного возмещения превысила 300 млн рублей. На втором этапе предстоит расселить еще 15 домов. Полностью завершить эту работу девелопер планирует к концу 2026 года, сообщили в пресс-службе компании.

Перспективный регион

Для Республики Алтай это новый кейс, но не единственный проект КРТ. Так, в Майминском районе до конца 2035 года планируют преобразование территорий общей площадью более 10,8 тыс. га в Манжерокском, Соузгинском и Усть-Мунинском сельских поселениях. Там речь идет о нежилой застройке и крупном проекте, связанном с развитием социальной, транспортной, коммунальной и туристической инфраструктуры.

Также в рамках этого направления рассматривают размещение сельскохозяйственного кластера площадью не менее 400 га. В его состав могут войти пасека, мараловая ферма, сыроварня полного цикла, пастбища и поля для выращивания культур.

Глава региона Андрей Турчак, говоря о КРТ в Майминском районе в 2025 году, назвал его самым масштабным в стране. При этом власти будут контролировать, чтобы застройщики и их проекты не нарушили привычную жизнь людей и не затронули традиционный уклад.

«С помощью привлеченных инвесторов мы проведем беспрецедентное обновление социальной инфраструктуры. Это строительство и реконструкция школ и детсадов, больниц и ФАПов, стадионов и спортивных площадок, благоустройство наших сел <…>. Наша задача в республике — защитить интересы жителей и работающего здесь малого и среднего бизнеса», — подчеркнул Андрей Турчак.

Интерес крупных застройщиков к Республике Алтай объясняется несколькими факторами. Регион остается привлекательным для жизни, туризма и инвестиций, а Горно-Алтайск и соседняя Майма испытывают потребность в новом качественном жилье и обновлении городской среды. При этом сложный рельеф, ограниченность подходящих участков и высокая ценность природного окружения требуют более аккуратного планирования, чем обычная точечная застройка.

Строить в комплексе

Механизм КРТ позволяет не просто застроить отдельный участок, а рассматривать территорию целиком. В проект включают не только дома, но и дороги, инженерные сети, социальные объекты, дворы, коммерческие помещения и сценарии повседневной жизни. Для инвестора это более сложная модель, но она дает возможность создавать полноценный городской квартал, а не отдельные корпуса без связки с окружением.

«В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" ключевой задачей является улучшение условий жизни граждан. Один из инструментов достижения этой цели — комплексное развитие территорий. Данный механизм предполагает развитие современной комфортной среды, а также возведение объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры», — еще в прошлом году комментировал первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Подобный механизм уже используют в 81 регионе России, в том числе и в соседнем Алтайском крае.