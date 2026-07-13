В парке "Изумрудный" открыли сенсорную тропу для посетителей. Видео

Она особенно полезна для утренних прогулок

13 июля 2026, 09:50, ИА Амител

Парк "Изумрудный" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В парке "Изумрудный" открыли сенсорную тропу. Корреспондент amic.ru протестировал ее ранним утром в понедельник.

Дорожка протяженностью 60 метров состоит из 13 видов разных покрытий, по которым можно ходить босиком. Находится она рядом с малой детской площадкой.

В чем польза сенсорных троп?

Когда человек ходит по такой тропе, он задействует сразу несколько органов чувств. Подобный полисенсорный опыт тренирует восприятие, помогает лучше понимать свойства предметов и явлений. Также контакт с природой снижает тревожность и развивает внимательность, память и воображение, ведь во время прогулки можно научиться замечать детали и наблюдать за обстановкой.

Хождение босиком по разнофактурным поверхностям укрепляет свод стопы (что важно для профилактики плоскостопия), улучшает координацию и чувство равновесия, стимулирует кровообращение. Такие тропы делают природу более доступной и для людей с ограниченными возможностями здоровья: они помогают в развитии, социализации и адаптации.