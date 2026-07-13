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В парке "Изумрудный" открыли сенсорную тропу для посетителей. Видео

Она особенно полезна для утренних прогулок

13 июля 2026, 09:50, ИА Амител

Парк "Изумрудный" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Парк "Изумрудный" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В парке "Изумрудный" открыли сенсорную тропу. Корреспондент amic.ru протестировал ее ранним утром в понедельник.

Дорожка протяженностью 60 метров состоит из 13 видов разных покрытий, по которым можно ходить босиком. Находится она рядом с малой детской площадкой.

В чем польза сенсорных троп?

Когда человек ходит по такой тропе, он задействует сразу несколько органов чувств. Подобный полисенсорный опыт тренирует восприятие, помогает лучше понимать свойства предметов и явлений. Также контакт с природой снижает тревожность и развивает внимательность, память и воображение, ведь во время прогулки можно научиться замечать детали и наблюдать за обстановкой.

Хождение босиком по разнофактурным поверхностям укрепляет свод стопы (что важно для профилактики плоскостопия), улучшает координацию и чувство равновесия, стимулирует кровообращение. Такие тропы делают природу более доступной и для людей с ограниченными возможностями здоровья: они помогают в развитии, социализации и адаптации.

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Барнаул Парк "Изумрудный"
       

Комментарии 8

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Гость

09:59:28 13-07-2026

Хорошая реклама.Сколько стоит пройти по тропе?

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Гость

10:05:25 13-07-2026

Откуда видео, которое не показывает?

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Гость

10:17:40 13-07-2026

Гость (10:05:25 13-07-2026) Откуда видео, которое не показывает?... Из vkvideo.

У меня на новом телефоне показывает, на старом (2020года) нет, хотя удивляться тут нечему - вк такое вк...

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гость

10:27:40 13-07-2026

до первой зимы

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Гость

10:39:33 13-07-2026

Голуби все загадють!

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Гость

10:49:32 13-07-2026

Здравствуй, грибок и прочая зараза.

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Гость

11:09:42 13-07-2026

По заголовку сначала первой возникла ассоциация, что как в Китае - кинетическая плитка, интерактивная подсветка и датчики...а тут во оно что Михалыч, полено распилили и камушков насыпали

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Мусик

13:39:13 13-07-2026

Гость (11:09:42 13-07-2026) По заголовку сначала первой возникла ассоциация, что как в К... Столица Мира это вам ни какой-то задрыпаный Китай.

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