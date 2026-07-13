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Более пяти тысяч техногенных пожаров произошло в Алтайском крае за полгода

Часто они приводят к горению леса и полей

13 июля 2026, 10:28, ИА Амител

Пожарные / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пожарные / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае за полгода произошло больше пяти тысяч техногенных пожаров, сообщает пресс-служба МЧС по региону. 

Часто такие возгорания приводят к природным пожарам. Как отметили в ведомстве, огонь с мусорной свалки, из-за неисправной проводки на даче или от брошенного в поле окурка легко перекидывается на лесные массивы, особенно в сухую ветреную погоду.

Чтобы этого не допустить, нужно соблюдать несколько правил: 

  • не оставлять детей без присмотра, хранить спички и зажигалки в недоступных для них местах;
  • следить за состоянием проводки и печей — ремонтировать их вовремя, не ждать беды;
  • установить в доме пожарный извещатель. 
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