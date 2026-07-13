Более пяти тысяч техногенных пожаров произошло в Алтайском крае за полгода

Часто они приводят к горению леса и полей

13 июля 2026, 10:28, ИА Амител

Пожарные / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае за полгода произошло больше пяти тысяч техногенных пожаров, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Часто такие возгорания приводят к природным пожарам. Как отметили в ведомстве, огонь с мусорной свалки, из-за неисправной проводки на даче или от брошенного в поле окурка легко перекидывается на лесные массивы, особенно в сухую ветреную погоду.

Чтобы этого не допустить, нужно соблюдать несколько правил: