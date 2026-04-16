В подборку вошли объекты с дизайн-проектами и технологическими решениями в интерьере

16 апреля 2026, 08:00, ИА Амител

Дом на Социалистическом проспекте / Фото: "Авито"

В Барнауле выставили на продажу несколько интересных и дорогих квартир, каждая из которых обладает, как говорится, своей фишкой. К примеру, будущий собственник недвижимости, расположенной возле парка "Изумрудный", может попасть в общественную зону через отдельную калитку на территории дома. Подборку премиального жилья подготовили специалисты "Авито Недвижимости".

Немецкая кухня

Подборку открывает дизайнерская четырехкомнатная квартира площадью 130 кв. м за 31,9 млн рублей в самом центре города. Согласно описанию, объект расположен на 13-м этаже.

Немецкая кухня / Фото: Авито

«Из окон квартиры открывается панорамный вид на город. Интерьер выполнен по индивидуальному проекту в 2023 году, а зона кухни-гостиной была обновлена в 2025-м. В стоимость жилья включены две подземные парковки и кладовая. Главные особенности — немецкая кухня, встроенная аудиосистема и кабинет на лоджии с зоной зимнего сада», — говорится в объявлении.

Ощущение резиденции

Следующий лот — квартира в купеческом стиле за 30 млн рублей площадью 58 кв. м. Согласно описанию, высокие трехметровые потолки и планировка с кухней-столовой создают ощущение загородной резиденции.

Ощущение резиденции / Фото: Авито

«У дома есть закрытая территория, консьерж и охрана. За объектом закреплены два парковочных места за шлагбаумом. Собственник рассматривает вариант обмена на двухкомнатную квартиру с доплатой», — отмечает продавец.

Красуется бесшовная фреска

Следующее предложение — квартира площадью 115,3 кв. м за 26,7 млн рублей. Согласно описанию, ремонт был выполнен с использованием премиальных отделочных материалов. Из особенностей: высокие потолки, двери скрытого монтажа, разные сценарии освещения и раковины из искусственного камня.

Красуется бесшовная фреска / Фото: Авито

«Планировка включает изолированный детский блок из двух спален и просторную кухню-гостиную с зоной для камина. В спальне красуется бесшовная фреска, написанная московским художником», — говорится в описании недвижимости.

Прямо в "Изумрудный"

Закрывает подборку квартира с выходом в парк "Изумрудный" за 26 млн рублей площадью 130 кв. м. Благодаря близкому расположению к скверу, локация квартиры считается одной из самых "востребованных" в городе. В стоимость жилья уже включено место в подземном паркинге, оборудованное зарядкой для электромобиля.

Прямо в "Изумрудный" / Фото: Авито