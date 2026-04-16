"В купеческом стиле". Где в Барнауле продают премиальные квартиры и сколько они стоят
В подборку вошли объекты с дизайн-проектами и технологическими решениями в интерьере
16 апреля 2026, 08:00, ИА Амител
В Барнауле выставили на продажу несколько интересных и дорогих квартир, каждая из которых обладает, как говорится, своей фишкой. К примеру, будущий собственник недвижимости, расположенной возле парка "Изумрудный", может попасть в общественную зону через отдельную калитку на территории дома. Подборку премиального жилья подготовили специалисты "Авито Недвижимости".
Немецкая кухня
Подборку открывает дизайнерская четырехкомнатная квартира площадью 130 кв. м за 31,9 млн рублей в самом центре города. Согласно описанию, объект расположен на 13-м этаже.
«Из окон квартиры открывается панорамный вид на город. Интерьер выполнен по индивидуальному проекту в 2023 году, а зона кухни-гостиной была обновлена в 2025-м. В стоимость жилья включены две подземные парковки и кладовая. Главные особенности — немецкая кухня, встроенная аудиосистема и кабинет на лоджии с зоной зимнего сада», — говорится в объявлении.
Ощущение резиденции
Следующий лот — квартира в купеческом стиле за 30 млн рублей площадью 58 кв. м. Согласно описанию, высокие трехметровые потолки и планировка с кухней-столовой создают ощущение загородной резиденции.
«У дома есть закрытая территория, консьерж и охрана. За объектом закреплены два парковочных места за шлагбаумом. Собственник рассматривает вариант обмена на двухкомнатную квартиру с доплатой», — отмечает продавец.
Красуется бесшовная фреска
Следующее предложение — квартира площадью 115,3 кв. м за 26,7 млн рублей. Согласно описанию, ремонт был выполнен с использованием премиальных отделочных материалов. Из особенностей: высокие потолки, двери скрытого монтажа, разные сценарии освещения и раковины из искусственного камня.
«Планировка включает изолированный детский блок из двух спален и просторную кухню-гостиную с зоной для камина. В спальне красуется бесшовная фреска, написанная московским художником», — говорится в описании недвижимости.
Прямо в "Изумрудный"
Закрывает подборку квартира с выходом в парк "Изумрудный" за 26 млн рублей площадью 130 кв. м. Благодаря близкому расположению к скверу, локация квартиры считается одной из самых "востребованных" в городе. В стоимость жилья уже включено место в подземном паркинге, оборудованное зарядкой для электромобиля.
«Внутри — современный ремонт, лоджия, встроенная техника, три кондиционера и две системы фильтрации воды. Окна выходят прямо на парк, в который можно попасть через отдельную калитку на территории дома», — пишет автор объявления.
08:14:07 16-04-2026
жуть
08:17:50 16-04-2026
чёт ничё не понравилось
08:23:27 16-04-2026
За такие деньги? Да еще потом тратиться на переделку этого кошмара.
08:39:59 16-04-2026
Гость (08:23:27 16-04-2026) За такие деньги? Да еще потом тратиться на переделку этого к... более менее вариант на ленского , но там жить на могилках такое себе
09:36:44 16-04-2026
обезъяна (08:39:59 16-04-2026) более менее вариант на ленского , но там жить на могилках та... ул. Ленская, значит на Ленской, а не на Ленского.
11:21:19 17-04-2026
Элен без ребят (09:36:44 16-04-2026) ул. Ленская, значит на Ленской, а не на Ленского. ... Интересно люди размышляют по поводу могилок….
А то, что пол России на костях построено, к примеру Санкт-Петербург никого не смущает. 😊😊😊
08:24:13 16-04-2026
Всё, прикрываются лавочки барыг-перекупов и государственных воров, не на что содержать такую роскошь
08:27:10 16-04-2026
Для Барнаула 30 млн за "это" многовато
08:28:34 16-04-2026
«У дома есть закрытая территория, консьерж и охрана. За объектом закреплены два парковочных места за шлагбаумом. Собственник рассматривает вариант обмена на двухкомнатную квартиру с доплатой»
Изрядно посмеялся, меняет хоромы на двушку, на Силикатном ,наверное)))))Заканчиваются деньги у прихватизаторов и воров с 90х, закончится походом в Марию Ра,как у простых смертных)
08:38:49 16-04-2026
Гость (08:28:34 16-04-2026) «У дома есть закрытая территория, консьерж и охрана. За объе... с Соц.38 есть одна беда
там коммуналка конская, потому что они топят мазутом , как и дом крайисполкомовский на анатолий , который ниже
вот и ответ
задолбались платить
08:28:54 16-04-2026
А зачем нам эта информация?
08:30:20 16-04-2026
Гость (08:28:54 16-04-2026) А зачем нам эта информация?...
А это наука жизненная,на ворованном долго не проживешь
08:57:43 16-04-2026
Гость (08:28:54 16-04-2026) А зачем нам эта информация?... Это реклама)
08:44:49 16-04-2026
Какая пошлятина!
08:51:15 16-04-2026
«У дома есть закрытая территория, консьерж и охрана."
Этому ылитному дому неплохо было бы тротуар за забором промести - кучи песка и грязи лежит.
09:09:36 16-04-2026
1 вариант - из дома престарелых, 2 - англицкий клуб, 3 и 4 - деревня.
09:15:45 16-04-2026
58 кв.м. за 30 млн вы серьезно?
09:45:25 16-04-2026
"будущий собственник недвижимости, расположенной возле парка "Изумрудный", может попасть в общественную зону через отдельную калитку на территории дома"
.....
а что же умолчали о войне в Ваканвым за эту калитку, и о том, как топит цокольный этаж в этом доме? ну и близость парка была плюсом до его реконструкции, когда там не было столько людей и мероприятий. а про могилки, на которых стоит этот дом, наверное все знают по умолчанию.
11:34:13 17-04-2026
Элен без ребят (09:45:25 16-04-2026) "будущий собственник недвижимости, расположенной возле парка... Пусть лучше будет благоустроенный парк, с прогуливающимися людьми и мероприятиями. раньше по этому парку страшно было гулять.
21:33:25 07-05-2026
Гость (11:34:13 17-04-2026) Пусть лучше будет благоустроенный парк, с прогуливающимися л... Да прям, нормально там гуляли)))
10:13:52 16-04-2026
Первый вариант - только санузел неплохо и современно выполнен. Остальное - мрак. И не понял уровня окон на балконе - это зачем так сделали? На Соце сам дом хорош, великолепная локация, для меня лучшее место в подборке. Но. Придется всю квартиру выносить и делать ремонт заново. То что сейчас там - это середина 90-х годов прошлого века. Видимо как хапнули тогда, так больше и не занимались квартирой. Третий вариант - голимый колхоз. Изумрудный - типовая панельная девятка середины нулевых. Сужу только по антуражу, сам дом в экспозиции не представлен. Резюме: все варианты жизнеспособны только если порезать кост на 30% минимум.
10:18:55 16-04-2026
Первое необходимое и обязательное - высота потолка от 3,5 метра, иначе ни о какой элитарности , уникальности(эксклюзивности) и прочем речи идти не може.
10:24:20 16-04-2026
У хорошей квартиры важен вид из окна (не перекрыт рядом стоящими домами), высота потолка 3,5м, кухня с обеденной зоной около 25м, двор зеленый - да нет таких квартир.
Цена даже не главное.
10:28:25 16-04-2026
премиальная квартира - эта такая квартира, которую можно купить на квартальную премию.
на вторую премию - ремонт.
можно детям отдать...
10:53:20 16-04-2026
Я вот искренне не понимаю, как можно жить в квартире где пол плиточный, как в общественном туалете.
11:50:32 16-04-2026
Расселяйте на коммуналки, в Барнауле за такие деньги не продадите.
13:24:29 16-04-2026
Когда начнут фамилии писать и декларацию о доходах за 20 лет таких хозяев ? На Змеиногорском квартиры от 30млн, и коттеджи в бывшем садоводстве Восход от 100 млн и выше....Фирсово не далеко ушло уже мод лярд дома..
14:38:33 16-04-2026
Гость (13:24:29 16-04-2026) Когда начнут фамилии писать и декларацию о доходах за 20 лет... и ведь покупают!))))))))))))))))))))))))))))