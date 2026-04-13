Перед покупкой стоит потратить время на анализ рынка и проверку документов

13 апреля 2026, 15:16, ИА Амител

Многие покупатели новостроек выбирают квартиру, прежде чем оценят свой бюджет, что приводит к завышенным ожиданиям и риску большой долговой нагрузки, рассказала "Газете.ru" Юлия Архангельская, руководитель управления коммерческих сервисов компании "Мангазея".

«Взрослые люди часто допускают ошибки при покупке первой квартиры в ипотеку. Одна из них — выбор жилья до оценки финансовых возможностей. Хотя долгий срок кредита снижает ежемесячный платеж, это увеличивает общую переплату. Короткий срок, напротив, создает большую финансовую нагрузку», — добавила она.

Перед выбором квартиры нужно оценить свою долговую нагрузку, стабильность доходов и финансовую подушку. Затем следует подать заявку в банк для предварительного одобрения кредита. Только после этого можно искать подходящую квартиру.

Архангельская советует быть гибкими. Например, выбирать кредит с возможностью досрочного погашения или рефинансирования. Ежемесячный платеж должен составлять около 30–35% от дохода, а общий уровень долговой нагрузки — не превышать 40–50%.

«Сегодня покупатели чаще выбирают жилье для семьи в районах с развитой инфраструктурой, а не в перспективных локациях. Наибольший спрос — на одно- и двухкомнатные квартиры площадью 35–55 кв. м. В Москве их стоимость обычно составляет 15–25 млн рублей», — отметила эксперт.

Многие слишком сосредотачиваются на внешних характеристиках жилья — планировке и благоустройстве. Однако важнее транспортная доступность, загруженность школ, детских садов, коммерческой инфраструктуры и инженерные характеристики дома. Эти параметры влияют на комфорт и ликвидность квартиры.

Еще одна ошибка — выбор банка только по минимальной процентной ставке. Важно учитывать всю стоимость кредита, включая переплату, ежемесячный платеж и условия страхования.

Перед оформлением ипотеки рекомендуется закрыть действующие кредиты, отказаться от кредитных карт и рассрочек на маркетплейсах. Это снизит нагрузку и повысит шансы на выгодные условия.