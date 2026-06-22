Такой день. Спасение человека на борту самолета и загадочный смог над Барнаулом

О главных событиях на Алтае за 22 июня

22 июня 2026, 23:55, ИА Амител

Барнаул. Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле 28 июня стартует крестный ход к чудотворному образу Казанской Божией Матери в селе Коробейниково Усть-Пристанского района. Маршрут паломников пройдет через Бураново, Калманку, Белояровку, Алейск, Усть-Пристань и Елбанку. Ежедневно во время пути будут проходить божественные литургии, молебны и чтение акафистов.

Утром 22 июня в Бийске произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Жители города сообщают о запахе гари и едком дыме, который заметен в различных районах. По словам очевидцев, густой дым от мусорного полигона виден даже с трассы на подъезде к городу. Многие жители Бийска также пожаловались на сильный запах гари и задымление.

Жители Алтайского края начали реже обновлять резюме и открывать новые. Такие результаты показало исследование hh.ru. За май в регионе разместили или обновили резюме более 92 тыс. соискателей. По сравнению с апрелем, количество профессиональных анкет сократилось на 12%.

Во время рейса Новосибирск — Баку одной из пассажирок внезапно стало плохо прямо в салоне самолета. Женщина перестала реагировать на обращения, не могла говорить и двигаться, а ее давление упало до критических показателей. Помощь пассажирке оказала стоматолог из Барнаула Екатерина Серебрякова, которая была среди пассажиров.

Дымовой шлейф от масштабных лесных пожаров в Красноярском крае достиг Алтайского края. В ближайшие два дня ситуация не изменится — воздух продолжит содержать мельчайшие взвешенные частицы. Начальник комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды Алтайского ЦГМС Кира Шутова, пояснила, что причина — лесные пожары в Красноярском крае.

Сервис SuperJob провел опрос среди жителей Барнаула, чтобы узнать, где горожане мечтают провести отпуск. В нем участвовали работающие люди разных возрастов. Выяснилось, что больше всего тех, кто хочет отдохнуть в России, — так ответили 41% респондентов.

Жителей Алтайского края ждет продолжительный период аномально жаркой погоды. По данным регионального управления МЧС, температура воздуха в большинстве районов края с 22 по 30 июня будет превышать отметку +30 градусов, а на отдельных территориях жара может оказаться еще сильнее.