Жители Алтайского края стали реже искать работу

Активность поиска снизилась на 12%

22 июня 2026, 13:15, ИА Амител

Работа / Фото: amic.ru

Жители Алтайского края начали реже обновлять резюме и открывать новые. Такие результаты показало исследование hh.ru.

За май в регионе разместили или обновили резюме более 92 тыс. соискателей. По сравнению с апрелем, количество профессиональных анкет сократилось на 12%.

Снижение активности в поиске работы зафиксировали во всех анализируемых сферах, но больше всего оно заметно в категориях "Страхование"(-19%), "Автомобильный бизнес" (-18%), "Рабочий персонал" (-17%).

«Снижение активности соискателей в летний период — традиционное сезонное явление, которое, скорее, говорит о стабильности рынка труда. В это время люди без острой необходимости реже решаются на смену работы или карьерный переход. Дополнительный фактор — рост числа вакансий, который позволяет соискателям быстрее находить работу», — отметила директор hh.ru в Сибири Екатерина Дегтярева.

При этом наиболее востребованными сферами на лето для соискателей остаются: