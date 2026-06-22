НОВОСТИОбщество

Жители Алтайского края стали реже искать работу

Активность поиска снизилась на 12%

22 июня 2026, 13:15, ИА Амител

Работа / Фото: amic.ru
Работа / Фото: amic.ru

Жители Алтайского края начали реже обновлять резюме и открывать новые. Такие результаты показало исследование hh.ru.

За май в регионе разместили или обновили резюме более 92 тыс. соискателей. По сравнению с апрелем, количество профессиональных анкет сократилось на 12%.

Снижение активности в поиске работы зафиксировали во всех анализируемых сферах, но больше всего оно заметно в категориях "Страхование"(-19%), "Автомобильный бизнес" (-18%), "Рабочий персонал" (-17%). 

«Снижение активности соискателей в летний период — традиционное сезонное явление, которое, скорее, говорит о стабильности рынка труда. В это время люди без острой необходимости реже решаются на смену работы или карьерный переход. Дополнительный фактор — рост числа вакансий, который позволяет соискателям быстрее находить работу», — отметила директор hh.ru в Сибири Екатерина Дегтярева.

При этом наиболее востребованными сферами на лето для соискателей остаются:

  • рабочий персонал — 22%;
  • продажи, обслуживание клиентов — 18%;
  • домашний, обслуживающий персонал — 17%;
  • транспорт, логистика, перевозки — 16%;
  • строительство, недвижимость — 11%;
  • административный персонал — 10%;
  • производство, сервисное обслуживание — 9%;
  • информационные технологии — 6%;
  • туризм, гостиницы, рестораны — 6%;
  • маркетинг, реклама, PR — 5%.
Стажер / Изображение сгенерировано

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НОВОСТИОбщество

Алтайский край Работа рынок труда
       

Комментарии 9

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Гость

13:48:21 22-06-2026

Чему же здесь удивляться? На том же hh.ru в указанной вакансии написано от 200 тысяч, а по факту получается 20 тысяч. Ну, раз обратился, ну другой. И всё, алес...

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Гость

06:21:44 23-06-2026

Гость (13:48:21 22-06-2026) Чему же здесь удивляться? На том же hh.ru в указанной ваканс... Родители прокормят

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гость

15:41:34 22-06-2026

чо врете ?

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Гость

16:36:02 22-06-2026

Лето. Перешли на подножный корм.

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Мусик

16:56:44 22-06-2026

в АК всё хорошо.

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Гость

17:21:51 22-06-2026

Потому что обман

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Гость

20:56:58 22-06-2026

Лучше напишите как хх.ру фирмы пустышки выводит в топ рейтинга. Вот и фиговые там вакансии смотреть! Сайт балабол.

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Гость

21:45:04 22-06-2026

Видать поверили что её хрен найдёшь!

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гость

23:03:32 22-06-2026

Фасовщицу на 40 тр не может организация найти.

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