Жители Алтайского края стали реже искать работу
Активность поиска снизилась на 12%
22 июня 2026, 13:15, ИА Амител
Жители Алтайского края начали реже обновлять резюме и открывать новые. Такие результаты показало исследование hh.ru.
За май в регионе разместили или обновили резюме более 92 тыс. соискателей. По сравнению с апрелем, количество профессиональных анкет сократилось на 12%.
Снижение активности в поиске работы зафиксировали во всех анализируемых сферах, но больше всего оно заметно в категориях "Страхование"(-19%), "Автомобильный бизнес" (-18%), "Рабочий персонал" (-17%).
«Снижение активности соискателей в летний период — традиционное сезонное явление, которое, скорее, говорит о стабильности рынка труда. В это время люди без острой необходимости реже решаются на смену работы или карьерный переход. Дополнительный фактор — рост числа вакансий, который позволяет соискателям быстрее находить работу», — отметила директор hh.ru в Сибири Екатерина Дегтярева.
При этом наиболее востребованными сферами на лето для соискателей остаются:
- рабочий персонал — 22%;
- продажи, обслуживание клиентов — 18%;
- домашний, обслуживающий персонал — 17%;
- транспорт, логистика, перевозки — 16%;
- строительство, недвижимость — 11%;
- административный персонал — 10%;
- производство, сервисное обслуживание — 9%;
- информационные технологии — 6%;
- туризм, гостиницы, рестораны — 6%;
- маркетинг, реклама, PR — 5%.
13:48:21 22-06-2026
Чему же здесь удивляться? На том же hh.ru в указанной вакансии написано от 200 тысяч, а по факту получается 20 тысяч. Ну, раз обратился, ну другой. И всё, алес...
06:21:44 23-06-2026
Гость (13:48:21 22-06-2026) Чему же здесь удивляться? На том же hh.ru в указанной ваканс... Родители прокормят
15:41:34 22-06-2026
чо врете ?
16:36:02 22-06-2026
Лето. Перешли на подножный корм.
16:56:44 22-06-2026
в АК всё хорошо.
17:21:51 22-06-2026
Потому что обман
20:56:58 22-06-2026
Лучше напишите как хх.ру фирмы пустышки выводит в топ рейтинга. Вот и фиговые там вакансии смотреть! Сайт балабол.
21:45:04 22-06-2026
Видать поверили что её хрен найдёшь!
23:03:32 22-06-2026
Фасовщицу на 40 тр не может организация найти.