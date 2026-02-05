Уникальный метеорит выдали за обычный камень и пытались вывезти из России

Первый фрагмент этого небесного тела нашли еще в конце XIX века

05 февраля 2026, 16:35, ИА Амител

Метеорит, задержанный таможенниками / Фото: Mash

В порту Санкт-Петербурга таможенники обнаружили попытку незаконного вывоза из России в Великобританию метеорита весом 2,5 тонны, замаскированного под объект ландшафтного дизайна, сообщает Mash.

При сканировании морского контейнера выяснилось, что вместо заявленной садовой скульптуры находится огромный метеорит, прибывший в РФ из государства — члена ЕАЭС. Ориентировочная стоимость подобного объекта оценивается в 323 миллиона рублей. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело.

"Алетай" является одним из крупнейших железных метеоритов, известных науке, его падение привело к образованию самого протяженного метеоритного поля. Первые образцы были обнаружены в 1898 году в Синьцзян-Уйгурском районе Китая. По мнению ученых, этот метеорит — осколок ядра древней протопланеты или крупного астероида, сформировавшегося во времена образования Солнечной системы.