Уникальный метеорит выдали за обычный камень и пытались вывезти из России
Первый фрагмент этого небесного тела нашли еще в конце XIX века
05 февраля 2026, 16:35, ИА Амител
В порту Санкт-Петербурга таможенники обнаружили попытку незаконного вывоза из России в Великобританию метеорита весом 2,5 тонны, замаскированного под объект ландшафтного дизайна, сообщает Mash.
При сканировании морского контейнера выяснилось, что вместо заявленной садовой скульптуры находится огромный метеорит, прибывший в РФ из государства — члена ЕАЭС. Ориентировочная стоимость подобного объекта оценивается в 323 миллиона рублей. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело.
"Алетай" является одним из крупнейших железных метеоритов, известных науке, его падение привело к образованию самого протяженного метеоритного поля. Первые образцы были обнаружены в 1898 году в Синьцзян-Уйгурском районе Китая. По мнению ученых, этот метеорит — осколок ядра древней протопланеты или крупного астероида, сформировавшегося во времена образования Солнечной системы.
17:56:46 05-02-2026
Откуда такой ценник? В горах такого тьма тьмущая.
09:33:37 06-02-2026
Гость (17:56:46 05-02-2026) Откуда такой ценник? В горах такого тьма тьмущая.... Ну найди мне железный метеорит весом в несколько тонн, я тебе 100 тыщ дам.