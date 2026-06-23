У владельца АЗС с бензином по 110 рублей нашли недвижимость на 3 млрд

Стали известны активы Александра Ерастова

23 июня 2026, 10:29, ИА Амител

АЗС / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Владелец сети АЗС "Нефтьмагистраль", где цена бензина достигла почти 110 рублей за литр, обладает недвижимостью общей стоимостью около 3 миллиардов рублей, сообщает Telegram-канал Shot.

55‑летний Александр Ерастов, в частности, владеет поместьем в элитном коттеджном поселке под Одинцово. Усадьба включает два дома площадью 720 и 1200 квадратных метров, а также баню и гараж. Ее оценочная стоимость составляет примерно 1,5 миллиарда рублей.

«Кроме того, в активе бизнесмена — шестикомнатная квартира в престижном районе Москвы, в Оболенском переулке в Хамовниках. Стоимость этой недвижимости достигает почти полумиллиарда рублей. Также известно, что Ерастов использует автомобиль Bentley Continental GT 2022 года выпуска, цена которого оценивается в 40 миллионов рублей», — говорится в публикации.

Активы самой компании "Нефтьмагистраль" тоже впечатляют: сеть владеет пентхаусом площадью 600 квадратных метров в элитном клубном ЖК "Бродский". Стоимость жилья приближается к 2 миллиардам рублей.

Помимо этого, в распоряжении компании находится эксклюзивный автомобиль Ferrari Purosangue, оценочная стоимость которого составляет 75 миллионов рублей.

Накануне сообщалось, что ФАС заблокировала спекулятивные перепродажи бензина на маркетплейсах.