У владельца АЗС с бензином по 110 рублей нашли недвижимость на 3 млрд
Стали известны активы Александра Ерастова
23 июня 2026, 10:29, ИА Амител
Владелец сети АЗС "Нефтьмагистраль", где цена бензина достигла почти 110 рублей за литр, обладает недвижимостью общей стоимостью около 3 миллиардов рублей, сообщает Telegram-канал Shot.
55‑летний Александр Ерастов, в частности, владеет поместьем в элитном коттеджном поселке под Одинцово. Усадьба включает два дома площадью 720 и 1200 квадратных метров, а также баню и гараж. Ее оценочная стоимость составляет примерно 1,5 миллиарда рублей.
«Кроме того, в активе бизнесмена — шестикомнатная квартира в престижном районе Москвы, в Оболенском переулке в Хамовниках. Стоимость этой недвижимости достигает почти полумиллиарда рублей. Также известно, что Ерастов использует автомобиль Bentley Continental GT 2022 года выпуска, цена которого оценивается в 40 миллионов рублей», — говорится в публикации.
Активы самой компании "Нефтьмагистраль" тоже впечатляют: сеть владеет пентхаусом площадью 600 квадратных метров в элитном клубном ЖК "Бродский". Стоимость жилья приближается к 2 миллиардам рублей.
Помимо этого, в распоряжении компании находится эксклюзивный автомобиль Ferrari Purosangue, оценочная стоимость которого составляет 75 миллионов рублей.
Накануне сообщалось, что ФАС заблокировала спекулятивные перепродажи бензина на маркетплейсах.
10:37:18 23-06-2026
Ну не может же быть такое! Или может?
10:37:43 23-06-2026
А другие все белые и пушистые. Капнуть поглубже и заначки европейские не нужны будут.
10:39:23 23-06-2026
Человек создал свое дело, заработал, купил что хотел. В чем претензии-то? Цену задрал... ну не покупайте по такой цене, ищите дешевле..
10:40:31 23-06-2026
И что?
10:42:46 23-06-2026
вот вообще не понял - есть факт для работы антимонопольщиков.
ну, работайте.
а чего в чужие карманы жадными глазенками лезть?
стравить гнев - это да, можно, проходили.
толка - 0
10:50:17 23-06-2026
Нищеброд. У полкана ментовского только в тумбочке 9 лярдов лежало
12:19:32 23-06-2026
Гость (10:50:17 23-06-2026) Нищеброд. У полкана ментовского только в тумбочке 9 лярдов л... Это вы кого вспомнили, который имел кличку "Всемогущий"?
10:54:33 23-06-2026
В чем "соль" статьи и то? Частные АЗС покупают бенз на бирже и соответственно реализуют по соответствующей цене. В чем нарушение, то? С таким же успехом кости перемыть могли бы Сечену и Миллеру, у них то недвиги по всему миру "растырено".
С сегодняшнего дня кстати Газпровоские заправки лимит ввели на АИ 95 не более 40л за покупку. Только непонятно как они будут отслеживать перемещение клиентов по АЗС города/края)))))
11:05:23 23-06-2026
Гость (10:54:33 23-06-2026) В чем "соль" статьи и то? Частные АЗС покупают бенз на бирже... "Соль" - проверить читателей на реакционные настроения.
21:31:10 23-06-2026
Гость (11:05:23 23-06-2026) "Соль" - проверить читателей на реакционные настроения.... "Соль" - в глупости рыночной экономики.. всё.
13:53:35 23-06-2026
Гость (10:54:33 23-06-2026) В чем "соль" статьи и то? Частные АЗС покупают бенз на бирже... Дак а зачем на другую ехать, в эту же в конец очереди встал и все
11:22:59 23-06-2026
Вот она иде,эта карла маркса.Одному бублик ,другому дырка от бублика.
11:39:21 23-06-2026
И че? Он их украл? Инфы не хватает, в чем суть? Не бери по 110
13:18:10 23-06-2026
Петр Денисович Ерастов это не его дедушка? Что то смахивает он что он из породы еще тех Ерастовых.
13:21:17 23-06-2026
Ну теперь посчитайте имущество например владельца Лукойла
08:32:25 24-06-2026
Гость (13:21:17 23-06-2026) Ну теперь посчитайте имущество например владельца Лукойла... А ещё интересно бы знать какое имущество и богатство принадлежит нашему большому "другу" чубайсу.А то ,вдруг ,сразу про него забыли чего то.А для общества это ,я думаю,весьма интересно.А то про какого то владельца АЗС.Кому он интересен?
21:19:21 24-06-2026
Повсекакий (08:32:25 24-06-2026) А ещё интересно бы знать какое имущество и богатство принадл... Э дорогой Чубайс Миллер Сечин это Путина кореша их трогать запрещено помню как спросили про Чубайса он ответил да вы что он же герой а про зарплату Сечина спросили он сказал а какой хороший менеджер получился вот так вот у нас в стране кому-то можно всё
16:18:42 23-06-2026
Переключают наше внимание на обычного торгаша, типа он виноват.
16:55:42 23-06-2026
Да, ребят. Смотрю на наших бизнесменов и диву даюсь общей тенденции. От налогов уходят, воруют, работягам платят копейки и всё время повышают производительность, цены винтят по беспределу. Копнёшь и на тебе, миллиарды мёртвым грузом на депозитах и в недвижимости