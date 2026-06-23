ФАС заблокировала спекулятивные перепродажи бензина на маркетплейсах

На Ozon и Wildberries запретили торговлю топливом, а "Авито" скрыл подобные объявления

23 июня 2026, 07:21, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении трех компаний: АО "Солид‑товарные рынки", ООО "Агроторг ЮГ" и ООО "Хансел", сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ФАС, организации систематически действовали на биржевых торгах таким образом, что выкупали весь объем топлива, запланированный для реализации. Из‑за этого добросовестные участники рынка лишались возможности приобретать нефтепродукты.

В ходе внеплановых выездных проверок ФАС выявила факты, подтверждающие координацию действий компаний при заключении биржевых сделок. В службе заявили, что в действиях организаций обнаружены признаки антиконкурентного соглашения.

Его цель, по версии ведомства, — получение дохода в особо крупном размере за счет регулярной перепродажи бензина и дизельного топлива по завышенным ценам.

Для снижения уровня спекуляций на розничном рынке ФАС достигла договоренностей с рядом цифровых платформ о приостановке продаж автомобильного топлива. Так, "Авито" временно скрыл объявления о торговле топливом — это связано с доработкой правил в соответствующей категории.

На маркетплейсах Ozon и Wildberries полностью запрещена продажа автомобильного топлива: попытки создать карточки таких товаров блокируются еще на этапе модерации, до их появления на электронной витрине. Ранее ФАС сообщала о проведении работы с крупными независимыми сетями АЗС в Москве, где был зафиксирован резкий рост цен на топливо.