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ФАС заблокировала спекулятивные перепродажи бензина на маркетплейсах

На Ozon и Wildberries запретили торговлю топливом, а "Авито" скрыл подобные объявления

23 июня 2026, 07:21, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении трех компаний: АО "Солид‑товарные рынки", ООО "Агроторг ЮГ" и ООО "Хансел", сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ФАС, организации систематически действовали на биржевых торгах таким образом, что выкупали весь объем топлива, запланированный для реализации. Из‑за этого добросовестные участники рынка лишались возможности приобретать нефтепродукты.

В ходе внеплановых выездных проверок ФАС выявила факты, подтверждающие координацию действий компаний при заключении биржевых сделок. В службе заявили, что в действиях организаций обнаружены признаки антиконкурентного соглашения. 

Его цель, по версии ведомства, — получение дохода в особо крупном размере за счет регулярной перепродажи бензина и дизельного топлива по завышенным ценам.

Для снижения уровня спекуляций на розничном рынке ФАС достигла договоренностей с рядом цифровых платформ о приостановке продаж автомобильного топлива. Так, "Авито" временно скрыл объявления о торговле топливом — это связано с доработкой правил в соответствующей категории. 

На маркетплейсах Ozon и Wildberries полностью запрещена продажа автомобильного топлива: попытки создать карточки таких товаров блокируются еще на этапе модерации, до их появления на электронной витрине. Ранее ФАС сообщала о проведении работы с крупными независимыми сетями АЗС в Москве, где был зафиксирован резкий рост цен на топливо.

Сколько стоит литр бензина / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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Комментарии 2

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Гость

08:13:28 23-06-2026

Дожились

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Maks

14:32:01 23-06-2026

Какой же бред

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